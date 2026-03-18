Nación envió cajas con 1.500 cierres de camperas a escuelas técnicas de Formosa

El cargamento, enviado por el INET como una “donación” que la

provincia debió pagar para retirar, fue calificado como una ofensa frente

al recorte del 93% de los fondos de ley. En Formosa, aseguran que lo que

se necesita es el cumplimiento del presupuesto educativo y no este tipo de

acciones en un año crítico.

En declaraciones a las que accedió esta Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR), el director de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y

Educación de Formosa, profesor Pablo Barón Peña brindó detalles sobre la

llegada de dos cajas enviadas por el Instituto Nacional de Educación

Tecnológica (INET) que contenían alrededor de 1.500 cierres de camperas.

Puntualizó el hecho desde el primer momento, que comenzó cuando “desde

la Coordinación de Formación Profesional, el área de las aulas/talleres

móviles recibe un mensaje solicitando que se informe si se quería recibir

algún tipo de donación para las mismas”.

Entonces, indicó que la respuesta fue clara: “Lo que necesita la Educación

Técnica de Formosa y el país, es que se cumpla la ley de Educación

Técnica y no una donación”.

Sin embargo, comentó que “pasó el tiempo y se recibió una notificación de

que en el Correo Argentino existían dos cajas para retirar, enviadas desde

Nación”.

Siguiendo esta línea, Barón Peña señaló que “la sorpresa fue doble” al

momento de la recepción, ya que “se tuvo que pagar para retirarlas” y

añadió que “cuando se realizó la apertura para poder hacer un inventario, se

trataban de alrededor de 1.500 cierres de camperas”.

“Nos indigna. Nunca nos pasó algo así. Es un mensaje que nos llena de

incertidumbre en un año que ya es sombrío por la falta de fondos”, expresó

el director, detallando que detalló “el envío fue desde el INET, organismo

dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, pero desde el INET,

y que nuclea a todas las escuelas técnicas del país”.

Y recordó que “en su mensaje el 1° de marzo el gobernador Gildo Insfrán

ya hablaba del desfinanciamiento del 93% menos de aporte para la

Educación Técnica de lo que le corresponde a la provincia por ley”.

Asimismo, mencionó que “nos preocupa, nos llama la atención, indigna y

la verdad, no sabemos cómo responder” y sostuvo que “lo que sí nos parece

es que esta no es la función que necesitamos de nuestras autoridades

superiores para la formación profesional”.

En este sentido, reiteró que “lo que nosotros necesitamos que se cumpla la

Ley de Educación Técnica y no donaciones y mucho menos de este tipo”;

pero frente a esto hizo hincapié en “la fortaleza que tiene Formosa al tener

un Ministerio de Cultura y Educación enmarcado en el Modelo Formoseño,

que sigue las premisas que el Gobernador indica y que es la de continuar

para adelante en este contexto de incertidumbre”.

“En Formosa, la educación es una inversión y un derecho humano, tal

como quedó plasmado en nuestra Constitución Provincial”, afirmó al

concluir, asegurando que, a pesar de la asfixia financiera de Nación, la

provincia continuará sosteniendo las escuelas técnicas con recursos propios

y el compromiso de la comunidad educativa.