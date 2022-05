Nació Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “No tenemos palabras para decir lo que sentimos”

La espera llegó a su fin: este viernes a las 23,30 hs. nació Luca, el primer hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. La campeona de Masterchef Celebrity tenía fecha de parto para los primeros días de mayo, pero el bebé parecía estar demasiado cómodo en la panza y ella ya había empezado a preguntarse cuándo podría tenerlo por fin entre sus brazos. Sin embargo, de un momento a otro comenzó con las contracciones y el ex futbolista la tuvo que llevar de inmediato a la Clínica Suizo-Argentina, dónde finalmente dio a luz al pequeño.

“No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”, escribieron Mica y Poroto en una publicación compartida que hicieron en la mañana del sábado en sus cuentas de Instagram. Y agregaron las primeras fotos de la pareja junto al recién nacido.

Cabe recordar que en los últimos días la ansiedad de Viciconte había crecido a pasos agigantados. Es que, si bien había estado entretenida durante todo el embarazo trabajando largas jornadas en el reality gastronómico de Telefé, en las últimas semanas se dedicó fundamentalmente a prepara todo para la llegada de su hijo y ya no veía la hora de conocerle la carita. De hecho, en la mañana del viernes había mostrado como Luca se movía en su panza y había asegurado que sus patadas ya empezaban a “molestar”, sin imaginar que esa misma noche lo tendría prendido a su pecho.

El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Nicole Neumann. Y la realidad es que, a pesar de los conflictos legales que mantuvieron el ex jugador y la modelo tras el divorcio, la ex Combate y ellas pudieron ensamblar una hermosa familia. De hecho, hace unos días todos se reunieron para festejar el cumpleaños de Viciconte en un restaurante de Pilar, en lo que fue una de sus últimas salidas antes de convertirse en mamá. Y las nenas dejaron en claro que estaban felices de tener un hermanito.

Horas después de haberse coronado como la ganadora del reality conducido por Santiago del Moro, Mica había hablado en exclusiva con Teleshow. “Re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno…nueve meses encerrada en una casa”, había confesado.

En ese sentido, también había comentado cómo se veía como madre: “En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”. Y había opinado sobre el rol de padre de Cubero: “A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruela de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”.