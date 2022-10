Nacif: “Hace muchos años que no se vive una sequía tan pronunciada”

En contacto con la AM990 el intendente de la ciudad de Ingeniero Juarez Rafael Nacif habló sobre la gran concentración que se realizó este lunes en la ciudad por el Día del Militante Peronista y sobre la sequía que vive el campo en el oeste provincial.

En principio, dijo que se trató de: “uno de los actos más imponentes de los que he participado, realmente mucha gente afuera y no podía ser de otra manera. La gente del interior ve y es parte de este cambio que vemos gracias a este modelo”.

Además, el intendente consideró que ayer “dimos una muestra de lealtad no sólo a nuestro Gobernador Insfrán si no a todo nuestro modelo”, afirmó. “Estoy feliz de ser parte del modelo formoseño”, añadió.

Sobre la sequía que está atravesando el oeste provincial, señaló que “hace muchos años que no se vive una sequía tan pronunciada”. “Aún así estamos comprometidos con el campo, trabajando desde el muncipio en forma conjunta con el ministerio de la producción para asistir a los productores acarreando agua, desbarrando represas y atendiendo a otras cuestiones de este sector”, argumentó.

Nacif contó a la AM990 que ayer en la parte del campo fueron 45 mm, en la ciudad fueron 15 mm, pero ya con esto es un respiro para la gente del campo. “La obra del tendido eléctrico de Juarez por el canal de Santa Rita hasta la toma va a llevar a que tengamos un costo de bombeo menor y corriente las 24 hs del día y vamos a solucionar el problema del stock de agua y le daremos luz a varios parajes que estan a la vera de la ruta 39”, concluyó.