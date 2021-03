Nacieron los primeros corderos patagónicos in vitro

Es un logro del Inta Chubut, donde se perfeccion贸 la t茅cnica ya estandarizada en los bovinos. C贸mo siguen.

BUENOS AIRES (NAP). Un grupo de investigaci贸n del Centro de Reproducci贸n Animal del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria de Argentina anunci贸 el nacimiento de los 5 primeros corderos patag贸nicos a partir de tecnolog铆a in vitro.

El logro fue del Centro de Reproducci贸n Animal (CRA) del Inta Chubut a partir de que se mejor贸 el procedimiento de la t茅cnica lo que permitir谩 estandarizar los protocolos y estrategias mejorando la eficiencia de la t茅cnica y tambi茅n los rendimientos.

Se hicieron ensayos 鈥渁cortando los tiempos de cultivo embrionario in vitro, lo que genera menores costos en el proceso sin detrimento de los resultados鈥, se帽al贸 Andr茅s Buffoni, m茅dico veterinario y director del CRA, que forma parte de un convenio del Inta y Ministerio de Producci贸n de Chubut-.

鈥淓n este ensayo se logr贸 un 25 % de pre帽ez, lo que es ligeramente superior y con el beneficio de realizar un procedimiento in vitro m谩s corto y menos costoso, que incluso puede implementarse con menor infraestructura y equipamiento鈥, destac贸 Buffoni en Inta Informa.

Los 5 corderos nacieron con pesos equivalentes a los obtenidos en la reproducci贸n natural. Por lo que, seg煤n el equipo de investigaci贸n, esta estrategia tiene potencial de aplicaci贸n.

Sin embargo, advirtieron los t茅cnicos, la escasa cantidad de 贸vulos que se obtienen en cada procedimiento de aspiraci贸n folicular laparasc贸pica (LOPU), t茅cnica utilizada para extraer 贸vulos de donantes vivas, es una de las principales limitaciones a las que se enfrentan los investigadores. Por esta v铆a es posible obtener entre 8 y 12 贸vulos en cada intervenci贸n, permitiendo lograr 3 o 4 embriones en cada proceso, procedimiento que puede realizarse en la misma oveja cada 15 d铆as.

鈥淢ientras en bovinos se pueden obtener hasta 40 o 50 贸vulos en una sola maniobra de donantes de alto valor gen茅tico, en ovinos s贸lo podemos sacar entre 8 y 12 贸vulos. Si en cada trabajo logramos un n煤mero reducido de embriones, pero de bajo costo, entonces necesitamos desarrollar m茅todos para alcanzar una cantidad mayor鈥, explic贸 Buffoni.

Acortar tiempos in vitro

Despu茅s de la fecundaci贸n sucede una etapa de desarrollo o de cultivo que lleva seis o siete d铆as aproximadamente, la que se realiza in vitro en estufa de cultivo. 鈥淚ntentamos obviar esa etapa y en lugar de hacerla in vitro hacerla in vivo: un 贸vulo recientemente fecundado, conocido como embri贸n temprano, es transferido a una receptora. En vez de hacer el cultivo en la estufa se hace directamente en la oveja para evaluar si da mejores resultados que in vitro鈥, indic贸 Livio Sala, bi贸logo y responsable del 谩rea de producci贸n de embriones in vitro del CRA.

Con este ensayo 鈥渂uscamos estudiar si aumenta la viabilidad de esos embriones m谩s tempranos o la cantidad de cr铆as obtenidas por esta v铆a, o transfiri茅ndolos cuando son embriones m谩s desarrollados鈥, apunt贸.

Banco de 贸vulos

En CRA tambi茅n avanza en el armado de un banco de 贸vulos o embriones congelables que tengan una viabilidad importante para ser transferidos.

鈥淐omo no contamos en ovinos con la cantidad de 贸vulos que se puede obtener, por ejemplo, de una vaca, estamos trabajando en la variante de armar un banco de 贸vulos y de esa manera procesar in vitro un n煤mero elevado de 贸vulos que se traduzcan en potenciales embriones para transferir en fresco en ovejas receptoras鈥, asegur贸 Buffoni.

En otra l铆nea de investigaci贸n, en el CRA est谩 enfocado en la vitrificaci贸n de ovocitos para producci贸n de embriones in vitro, a cargo de la bi贸loga M贸nica Faut con una beca posdoctoral Conicet. Tambi茅n, a trav茅s de una beca otorgada por Inta-Conicet, la veterinaria Shasa McLean analiza los par谩metros de predictibilidad de fertilidad in vivo e in vitro de semen de carneros.

Poder establecer una diferencia de valores respecto a embriones logrados in vitro e in vivo depende de los resultados de estos ensayos. Y desde el CRA proyectan que en el primer semestre del a帽o 2021 tendr谩n los resultados de procesos de congelamiento y vitrificaci贸n de ovocitos, de la misma manera con embriones.

鈥淎 partir de all铆 podemos profundizar en virtud de la elecci贸n de las mejores t茅cnicas, evaluar la alternativa m谩s viable para complementar con la aspiraci贸n de fol铆culos. Hacia fines de 2021 esperamos tener estandarizados los protocolos para implementar estas t茅cnicas鈥, dijo Buffoni.

La producci贸n de embriones in vitro es una biotecnolog铆a reproductiva donde los animales no tiene contacto y la interacci贸n de los gametos del macho (espermatozoides) y la hembra (贸vulos) se integran en procesos que se realizan en laboratorio. Esta t茅cnica representa en la actualidad una alternativa viable para asistir a los programas de mejoramiento gen茅tico en ovinos.

Dentro de las biotecnolog铆as reproductivas que se aplican en la actualidad, es la de mayor complejidad y a煤n se encuentra en fase experimental ante la necesidad de ajustar los protocolos para su aplicaci贸n en forma masiva. (Noticias AgroPecuarias)