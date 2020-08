Nacha Guevara repitió su vestuario todos los días en la primera semana del “Cantando 2020”: su explicación

No son momentos fáciles para hacer televisión en la Argentina. La pandemia del coronavirus ha obligado a los productores a suspender las ficciones, a rotar a los panelistas en los mágazines e informativos y a adoptar protocolos de lo más rigurosos en los programas de entretenimientos. De hecho, para poder debutar en la pantalla de El Trece, el Cantando 2020 tuvo que implementar una serie de medidas. ¿Cuáles? La desinfección del estudio antes y después de cada emisión, la obligatoriedad del uso de tapabocas hasta el comienzo del aire y la utilización de separadores de vidrio entre los miembros del jurado, entre otras.

Sin embargo, con todos los cuidados correspondientes, el reality que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández pudo arrancar con todo el lunes 27. Y la verdad es que, para algún desprevenido, la primera semana del certamen podría haber parecido “normal”. Salvo por un detalle: que Nacha Guevara, una de sus principales protagonistas, utilizó los cinco días el mismo vestuario.

Aunque LaFlia cuenta con un excelente equipo de vestuaristas, peinadores y maquilladores, es sabido que muchas figuras prefieren producirse ellas mismas. Tal es el caso de Moria Casán, quien se divierte buscando siempre la manera más efectiva de destacarse. O Pepito Cibrián, otro de los miembros del actual jurado, quien tiene un estilo muy personal al que ningún asesor de imagen podría igualar. De hecho, hasta Karina La Princesita Tejeda, acostumbrada a pisar escenarios desde hace más de quince años, sabe cómo impresionar a la hora de vestirse frente al público.

Por eso, llamó mucho la atención que una estrella como Nacha, que sabe de la importancia de la ropa para el show, no se tomara el trabajo de elegir distintos atuendos para cada día de la semana. La artista se presentó el lunes con un exquisito smoking negro entallado, que acompañó con una sensual camisa blanca y un broche de piedras rojo. Y se llevó todos los elogios. Sin embargo, el martes apareció con el mismo atuendo. Y el miércoles. Y el jueves. Y el viernes….

Algunos aventuraron que, quizás, las distintas emisiones del programa se podrían haber grabado en el mismo día. Y que, a diferencia de los conductores y el resto de los miembros del jurado, Nacha hubiera preferido quedarse siempre con las misma ropa. Sin embargo, la prensa de la productora le confirmó a Teleshow que el ciclo está saliendo en vivo.

¿Que por la cuarentena se acabaron los canjes? La realidad es que son muchos los diseñadores de primera línea que saldrían corriendo si Nacha les pidiera lucir alguno de sus modelos. Eso, sin contar que la artista tiene un nutrido guardarropas, con el cual podría haber salido del paso tranquilamente si esa hubiera sido su intención. De hecho, aún usando como base ese smoking, podría haber cambiado el color de su camisa, los accesorios o el peinado. Pero no: evidentemente, ella lo eligió como una suerte de uniforme de trabajo.

Por supuesto que no está mal repetir un vestuario. Hace unos años, los fashionistas se horrorizaban si una figura iba a dos eventos distintos con la misma ropa. Sin embargo, en la actualidad, todos los diseñadores coinciden en que las prendas son para ser usadas varias veces. Pero claro, en un show televisivo en el que a los participantes se les exige que incluyan sus respectivos looks en la puesta en escena, la decisión de Nacha resultó cuanto menos extraña.PlayNacha explicó por qué usó toda la semana el mismo smoking (Video: Instagram)

Finalmente, anta la consulta de sus seguidores, la artista optó por explicar qué la llevó a utilizar siempre el mismo look. “Les quiero hacer una consulta. Vieron que en el Cantando estuve toda la semana con mi clásico, eterno y divino smoking que me ha acompañado por décadas. Lo fui cambiando, no crean que es el mismo, pero es como mi traje distintivo, me siento muy bien con él. Planeaba hacer toda la temporada así porque tengo mis razones”, comenzó diciendo Nacha. Y luego explicó: “Como no tengo asistentes ni para peinar, ni para maquillar, ni para hacer la transportación de vestuario, desinfectarlo y demás, acordamos con la producción que fuera así. Como ya se cumplió una semana y a mi me gusta cambiar, qué le voy a hacer, les hago la consulta: ¿sigo con mi smoking maravilloso que es mi distintivo o lo cambio una vez por semana?”