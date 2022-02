MÚSICA. El pianista formoseño Miguel Pereiro fue nominado a los Latin Grammy Awards

Miguel Pereiro, músico formoseño nominado para los Latín Grammys dialogó con la AM990 al respecto.

Pereiro dijo “nací en Formosa y me crie en una familia de tangueros, comencé desde muy chico tocando instrumentos. La música me abrazó desde muy pequeño”.

Y siguió, “yo me fui a vivir a Buenos Aires en el año 2004 y se me dio todo de una manera muy loca. Siempre quise tocar con personas a quien he admirado desde siempre y se me dio todo muy rápido”.

“A través de un material discográfico conocí a Raúl Lavié quien me apadrina en ese momento y ahí arranqué una carrera muy interesante, primero con Lavié, después con Rubén Juárez con quién tuve el gusto de trabajar por dos años, además trabajé con María Graña y muchas personas del mundo del espectáculo”, indicó.

“Estuve en muchos países del mundo con grandes cantantes”, manifestó.

“Llevé nuestro tango hasta Dubai donde estuve viviendo un año”, contó.

Miguel Pereiro compite con Omar Mollo & Gran Orquesta Típica (Tango Cosmopolita), Pedro Giraudo (Vigor Tanguero), Daniel Binelli y Nick Danielson (Nostalgias) y Rofolfo Mederos Trío (Troilo por Mederos, en su Huella).