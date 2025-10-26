Murió una actriz de “El Eternauta” a los 66 años

El mundo artístico se encuentra de luto tras el fallecimiento, a los 66 años, de la actriz y docente Claudia Schijman. La noticia fue difundida en las últimas horas por la Asociación Argentina de Actores.

La Asociación compartió un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”. El mensaje finalizó con las condolencias de sus colegas: “Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Entre los papeles más recientes de Claudia Schijman, se destaca su participación en la serie El Eternauta, la ambiciosa producción protagonizada por Ricardo Darín. Según detallaron la Asociación y el sitio especializado IMDb, Claudia actuó en los episodios 4, 5 y 6, titulados, respectivamente, “Credo”, “Paisaje” y “Jugo de tomate frío”.

Además de esta importante serie, otro de sus últimos trabajos fue en la serie Menem, donde interpretó el papel de recepcionista.

Claudia Schijman, nacida el 8 de agosto de 1959, tuvo una sólida formación artística, estudiando con maestros de la talla de Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli.

Su debut en la pantalla chica fue en El Palacio de la Risa, junto a Antonio Gasalla, a quien también acompañó en ciclos posteriores como Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad. A lo largo de su carrera televisiva, participó en numerosas ficciones, incluyendo títulos como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.

La actriz también se destacó en el cine, formando parte del elenco de películas como Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, y producciones internacionales como Evita (de Alan Parker) y Corazón iluminado (de Héctor Babenco), además del cortometraje La cámara.

En teatro, su trayectoria incluye obras como Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo y Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Más allá de sus roles como actriz, Schijman ejerció la docencia, impartiendo talleres de actuación en espacios como el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y otros centros culturales, dejando un importante legado en la formación de nuevos artistas.