Murió por coronavirus el querido y talentoso actor Hugo Arana

El actor Hugo Arana, de extensa trayectoria en teatro, cine y televisi√≥n muri√≥ a los 77 a√Īos en en el Sanatorio Colegiales. El reconocido artista hab√≠a sido hospitalizado hace unos d√≠as por un accidente dom√©stico. Sin embargo all√≠ le realizaron el hisopado, que confirm√≥ que estaba contagiado de COVID-19.

‚ÄúLamentamos comunicar que en el d√≠a de hoy a las 0.30 horas se produjo el fallecimiento del se√Īor Ricardo Hugo Arana‚ÄĚ, sostiene un informe difundido por el centro m√©dico donde estaba internado el actor. ‚ÄúEl se√Īor Arana ingres√≥ el d√≠a 27/09/2020 producto de un cuadro sincopal en su domicilio. entre otros varios estudios que se realizaron a su ingreso, los que corresponden a im√°genes de t√≥rax fueron compatibles con infecci√≥n de Covid, lo cual se corrobor√≥ en el hisopado por PCR que se realiz√≥ a continuaci√≥n. El paciente permaneci√≥ aislado y con todos los cuidados necesarios para un cuadro de covid. Se le estaban realizando estudios de alta complejidad en relaci√≥n a sus antecedentes cardiol√≥gicos severos, hasta el d√≠a de hoy donde falleci√≥ de un paro cardiaco s√ļbito‚ÄĚ, precis√≥ la doctora Mar√≠a Cristina Lacunza, directora m√©dica del sanatorio.

Hugo Arana perteneci√≥ a ese selecto grupo de gente imprescindible. Esas personas que trascienden no solo por su arte sino tambi√©n por su coherencia. Querido y respetado por todos, logr√≥ transitar la √ļltima etapa de su vida en un estado reservado para pocos: la sabidur√≠a. Porque Arana pod√≠a re√≠rse de su falsa muerte anunciada tres veces por twiter y desmentir por en√©sima vez con una sonrisa que Facundo Arana fuera su hijo.

Pero tambi√©n se lo ve√≠a marchar por las causas que consideraba justas, colaborando con cortos de alg√ļn estudiante de cine con m√°s ideas que recursos o respondiendo con amabilidad y sinceridad las preguntas de un periodista famoso pero tambi√©n las de un diario barrial o las de un alumno de una escuela de periodismo.

Su ni√Īez y adolescencia transcurrieron lejos de los escenarios. Creci√≥ en Monte Grande donde sus padres eran los caseros de una quinta. El sueldo alcanzaba para cubrir apenas las necesidades b√°sicas. La cocina funcionaba a le√Īa, a la noche iluminaba un sol de noche, la ducha era una lata agujereada y el dent√≠frico se supl√≠a con sal gruesa. ‚ÄúA los 11, nos mudamos a Lan√ļs y para m√≠ fue pisar el asfalto por primera vez. Cuando abr√≠ la canilla y sali√≥ agua lo viv√≠ como un milagro‚ÄĚ, recordaba sin rencores. En la adolescencia fue alba√Īil, pintor, electricista, colocador de alfombras y hasta jugador de las inferiores de Lan√ļs. Con un amigo, Carlos Herrera se hicieron amigos del proyectista del cine de la zona que desde la cabina y gratis les permit√≠a disfrutar de las pel√≠culas. No eran tiempo de combos de pochoclo pero s√≠ de mate y bizcocho y de salir del cine so√Īando ser recio como Marlon Brando pero nunca actor.

Pero aunque la actuaci√≥n no era su objetivo estaba en su destino. ‚ÄúUn d√≠a fui al Centro a comprar tornillos y vi un cartel que dec√≠a: H√°gase actor, centro experimental cinematogr√°fico. Y me qued√© como helado. Yo nunca hab√≠a visto teatro aunque me gustaba mucho el cine. Estaba desesperado por hacer algo en mi vida‚ÄĚ. El d√≠a que cumpli√≥ 22 a√Īos, el 23 de julio del 65 se regal√≥ la inscripci√≥n a la escuela. ‚ÄúYo no ten√≠a ni idea de actuaci√≥n, pero a los pocos meses ya estaba con un papelito en un escenario en una obra sobre Lee Harvey Oswald, interpretado por Enrique Liporace. Y sent√≠: nadie me saca m√°s de ac√°. Era la primera vez que algo me importaba‚ÄĚ.

Fueron a√Īos intensos de trabajo y de formaci√≥n con los maestros Marcelo Lavalle y Augusto Fernandes. Entre clases y escenarios conoci√≥ a Marzenka Nowak, el amor de su vida, tan bella como sorprendente, polaca de nacimiento, con un padre l√≠der de la resistencia que actuaba en la clandestinidad contra los nazis. Ella era refinada, jam√°s se le escapaba un insulto y √©l era una mezcla de atorrante, ternura y arrabal. El descubrimiento de lo opuesto dio paso al amor, se casaron y se convirtieron en los padres de Juan Gonzalo. Estuvieron juntos 44 a√Īos cuando un ACV se llev√≥ a Mayenka. ¬ŅExtra√Ī√°s la vida en pareja?, le preguntaban. ‚ÄúExtra√Īo a mi esposa‚ÄĚ, contestaba √©l atravesado por la pena. ‚ÄúFueron muchos a√Īos, y bellos. No hubo un d√≠a que dijera: ‚ÄėMe voy‚Äô. Nunca. Ni ella ni yo. Creo que hay un concepto err√≥neo de lo que es una pareja. Para m√≠ es como una huerta, hay que sacar los yuyos, hay que regar y volver a plantar, es un laburo. Es ingenuo creer en el milagro de que algo funciona porque s√≠, solo‚ÄĚ.

Consolidado en la familia, con una carrera actoral que empezaba a ser reconocida por pares faltaba el gran salto a la popularidad y lleg√≥ de un modo impensado: con una publicidad. En 1970 una compa√Īera del taller de teatro le cont√≥ que Juan Jos√© Jusid buscaba a un actor para una publicidad de vino. ‚ÄúMe negu√© rotundamente. Pero vi que Ulises Dumont hac√≠a un aviso de calefones y Norman Briski, de hojas de afeitar y eran dos actores muy conocidos y admirables. As√≠ que fui a la prueba y grab√© el aviso‚ÄĚ. All√≠ encarnaba a un hombre que se entera que ser√° pap√° cuando su mujer le muestra unos escarpines. En el minuto diecinueve que dura el aviso ‚Äďalgo impensado para esta √©poca- Arana despliega una serie de emociones que van desde el asombro a la felicidad pasando por la ternura y el miedo que le genera la noticia de su paternidad. El aviso impact√≥ tanto y tan fuerte que en el a√Īo 2016 el actor recibi√≥ una estatuilla por ‚Äúprotagonizar la publicidad m√°s recordada de la televisi√≥n argentina‚ÄĚ. Esa imagen de hombre tierno, buenazo y leal lo acompa√Īar√≠a toda su vida. Porque Arana quiz√° nunca fue un gal√°n que enamoraba pero si representaba ese yerno ideal, el amigo fiel que no te deja en la estacada. Los que lo conocieron y trabajaron con √©l, dec√≠an que nunca necesit√≥ actuar de buen tipo porque simplemente lo era.PlayHugo Arana en la famosa publicidad del vino y los escarpines

Siempre honrando el oficio de actor, en cine form√≥ parte de m√°s de cuarenta pel√≠culas entre ellas El santo de la espada, La tregua, La vuelta de Mart√≠n Fierro, La historia oficial, Made in Argentina, Las puertitas del Sr. L√≥pez, El lado oscuro del coraz√≥n, El verso, Yanka y el esp√≠ritu del volc√°n. En televisi√≥n particip√≥ en Pap√° Coraz√≥n, la banda del Golden Rocket, Buenos vecinos, Los exitosos Pells, Los S√≥nicos, Para vestir santos, Resistir√© y La Leona entre los m√°s recordados. Su gran √©xito televisivo fue en Matrimonios y algo m√°s. All√≠ dirigido por Hugo Moser encarn√≥ al Groncho en el sketch El Groncho y la dama que protagonizaba con Cristina del Valle. Adem√°s personific√≥ a Huguito Ara√Īa, que repet√≠a el estereotipo de homosexual afeminado de esa √©poca. El personaje naci√≥ en 1982 en plena dictadura y los militares lo quisieron prohibir por considerarlo ‚Äúun mal ejemplo‚ÄĚ. La soluci√≥n fue ‚Äúcasar‚ÄĚ al personaje con el de la actriz M√≥nica Gonzaga, pero manteniendo su identidad sexual. Huguito Ara√Īa realizaba entrevistas improvisadas que descolocaban al entrevistado como la que le hizo al arquero Sergio Goycochea luego de atajar los penales en el Mundial de Italia y se desmay√≥ sobre √©l luego de oler su perfume.

El teatro fue su gran pasi√≥n protagoniz√≥ innumerables obras como¬†‚ÄúBaraka‚ÄĚ, ‚ÄúEl saludador‚ÄĚ, ‚ÄúFilomena Marturano‚ÄĚ, ‚ÄúLa nona‚ÄĚ, ‚ÄúMade in Lan√ļs‚ÄĚ y ‚ÄúLos tutores‚ÄĚ. Reconocido por la cr√≠tica y sus pares, querido por el p√ļblico, las luces de la fama nunca lo marearon.¬†‚ÄúPara m√≠, el √©xito es la escalerita que uno se pone y va subiendo escal√≥n a escal√≥n, seg√ļn c√≥mo se sienta en cada paso. El √©xito no est√° afuera, no es el reconocimiento. Eso no est√° en mis manos. Yo busco subir un escal√≥n y sentir que puedo transformar un escobill√≥n en un caballo blanco y andar a caballo‚ÄĚ. Aseguraba que amaba la profesi√≥n porque lo ayud√≥ a entender que la vida es un juego, pero un juego sagrado.

Quiz√°s por eso a√Īoraba las grandes novelas como las que se hac√≠an en Canal 7, con ensayos de quince d√≠as y con actores de la talla de Norma Aleandro, H√©ctor Alterio y con ideas y guiones que se compraban en todo el planeta. Repet√≠a con humor que no quer√≠a morirse arriba de un escenario porque le preocupaba la conmoci√≥n que causar√≠a desplomarse adelante de colegas y del p√ļblico y que prefer√≠a ahorrarles ese mal trago. ‚ÄúActuar√© hasta que pueda. No estudi√© teatro toda mi vida por el deber de nada, sino por el placer de la b√ļsqueda de construir una conducta, un car√°cter‚ÄĚ. Para √©l construir un personaje era siempre, una maravillosa aventura. Los que lo conocieron dicen que la verdadera maravilla era conocerlo a √©l.