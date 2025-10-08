Murió Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, luego de pelear varios años con una dura enfermedad y de llevar unos cuantos días internado en su domicilio.

La noticia fue confirmada por su familia, quien indicó que el entrenador oriundo de Lanús murió en su domicilio. Luego el club difundió un comunicado para ratificar la triste información.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, escribió el club.

El DT había desmejorando en los últimos tiempos por el avance del cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.