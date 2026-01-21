Murió el primer paciente del país con Gripe A H3N2

El hombre tenía 74 años, padecía enfermedades previas y estaba internado en el Hospital Carrillo; es el primer fallecimiento por este virus confirmado en la Argentina.

Mendoza quedó en el centro de la atención sanitaria luego de confirmarse la primera muerte en la Argentina asociada a la gripe A H3N2. Se trata de un hombre de 74 años que falleció este martes tras haber sido atendido en el Hospital Carrillo, convirtiéndose en la primera víctima fatal registrada en el país por este tipo de virus.

El paciente presentaba enfermedades preexistentes que complicaron su cuadro clínico y derivaron en un desenlace fatal, según confirmaron las autoridades sanitarias provinciales.

La información fue confirmada por la directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, quien dio detalles precisos sobre el caso y su evolución. En diálogo con MDZ Radio, la profesional explicó: “Su muerte fue esta mañana muy temprano”, y señaló que el equipo médico ya tenía conocimiento del diagnóstico.

En ese sentido, remarcó: “Sabíamos que el paciente tenía una infección por esta gripe H3N2 y que sus patologías previas, sus condiciones de base fue lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”.

Consultada sobre si se trataba del primer fallecimiento por este virus en el país, Montenegro fue contundente: “Hasta donde yo tengo conocimiento, así es”, ratificando la gravedad del hecho en el contexto sanitario nacional.

Según se informó oficialmente, el hombre tenía ciudadanía española y residía en España desde hacía aproximadamente 20 años. Había arribado a Mendoza en un vuelo proveniente de Europa con el objetivo de visitar a familiares. Pese a contar con la vacunación correspondiente, su estado de salud previo fue determinante en el desarrollo del cuadro.

Al respecto, la directora del hospital aclaró: “Él había recibido la vacuna en España, por lo menos”, y explicó que, aun con inmunización, las personas con enfermedades de base pueden sufrir complicaciones severas frente a este tipo de virus.

El ingreso del paciente al Hospital Carrillo se produjo el 17 de diciembre, momento en el que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Montenegro detalló que el hombre fue atendido bajo estrictas medidas sanitarias: “Se lo tuvo en aislamiento los primeros días, que es lo que nosotros sabemos que es el mayor (período) de incubación y contagio”.

Además, se llevó adelante un seguimiento minucioso de todos los contactos estrechos, tanto de las personas que viajaron con él como de los familiares que lo alojaron durante su estadía en Mendoza.

Fuente: Minuto Uno + (Norte Chaco)