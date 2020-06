Murió el hermano de Pamela David a los 22 años

Uno de los hermanos menores de la conductora Pamela David​ (41) murió este domingo a los 22 años. El joven falleció en el hospital Regional de Santiago del Estero. Efectivos policiales lo habían encontrado en grave estado, en su casa del barrio Jorge Newbery, donde se había intentado suicidar.

Según trascendió, la Policía recibió durante la mañana un llamado en el que se alertaba que un joven se había encerrado en la habitación de una casa en ese barrio de la capital santiagueña. En tanto, otra versión hablaba de un incidente de similares características pero en el patio de la vivienda.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, derribaron la puerta y encontraron a Franco David en grave estado, por lo que decidieron trasladarlo al hospital antes mencionado, pero los intentos por revivirlo fueron en vano.

La Policía investiga las causas que llevaron al joven a tomar tan trágica decisión. En tanto, según fuentes cercanas a Pamela, Franco tenía problemas de adicciones.

La conductora tenía seis hermanos. Cristian y Carina, hijos como ella de su padre y de su madre, y Franco, María Florencia, Lucas y Carolina, de una segunda pareja por parte del padre.

A mediados de abril, David sufrió la pérdida de su tío Rubén, quien también vivía en Santiago del Estero y a juzgar por la propia presentadora de televisión era un “ser excepcional” que “quería vivir”.

El suicidio de Franco causó inmediata conmoción en su entorno y en las redes sociales.

“Hoy llegué abrir el negocio y me encontré con esta triste noticia, anoche pasaste como todos los días a decirme que el martes me ibas a traer la camperita que siempre usabas y te la pedía. Y hoy tuve que verte como te llevaban. Espero que en el cielo encuentres la paz que aquí no tenías. Que Dios les de la fuerza a tu mamá y tu hermana y papá que hicieron todo por vos a seguir adelante. Es algo increíble, pero que tu alma en paz descanse, Dios te tenga en la gloria y en tu descanso eterno. Un abrazo y hasta pronto. Siempre quedarán todos los momentos de chiquitos compartidos con vos y la flor. No sé en qué momento tu vida cambió rotundamente. Pero siempre te recordaremos con tus sonrisa y tus saludos todos los días. Que en paz descanses Franco”, escribió una amiga del joven en Facebook.

“No lo puedo creer, tenias tanto por vivir y decidiste quitar tu vida de esa manera..Te juro que no encuentro razones pero lo único que agradezco es haberte conocido. Fuiste una gran persona. Me voy a quedar con el recuerdo de tu sonrisa y de las pocas veces que compartimos momentos. Que en paz descanses, Franco”, escribió otra.