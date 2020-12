Murió Alejandro Sabella, emblema de Estudiantes de La Plata y ex DT de la Selección

Profundo dolor en el f煤tbol argentino. Alejandro Sabella muri贸 este martes a los 66 a帽os a causa de un virus intrahospitalario que complic贸 su cuadro de cardiopat铆a aguda. En las 煤ltimas horas su salud se hab铆a complicado y no pod铆a respirar por s铆 mismo. Finalmente, despu茅s de una leve mejor铆a, perdi贸 la vida tras luchar en su internaci贸n que empez贸 el pasado 25 de noviembre, el d铆a del adi贸s a Diego Armando Maradona.

Desde el聽ICBA Instituto Cardiovascular聽informaron a trav茅s de un parte m茅dico que 鈥渇alleci贸 (…) como consecuencia de su diagn贸stico de聽cardiopat铆a dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data鈥.

Si hay una coincidencia general en el ambiente del f煤tbol es que聽Sabella, de una zurda exquisita como jugador hasta haberse acercado demasiado al t铆tulo mundial con la selecci贸n argentina antes de caer en el alargue ante Alemania en Brasil 2014 como entrenador, es alguien muy respetado por sus actos a lo largo del tiempo, y tratando siempre de mantener un bajo perfil.

Nacido el 5 de noviembre de 1954 en Buenos Aires, con origen de clase media (padre ingeniero agr贸nomo y madre maestra de escuela), reconoce que nunca tuvo que trabajar y que pudo dedicarse a estudiar y lleg贸 hasta segundo a帽o de Abogac铆a en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando su ingreso al profesionalismo en el f煤tbol le quit贸 tiempo para continuar. 鈥淓n verdad me gustaba m谩s la medicina, pero me met铆 en Derecho porque me permit铆a estudiar en mi casa鈥, se sincer贸 una vez.

鈥淓l primer coche que tuvimos fue un jeep, despu茅s un Renault 4 pero a comer afuera no 铆bamos nunca y la ropa en general la hac铆a mi mam谩 comprando telas. No trabaj茅 pero tampoco sobraba nada鈥, cont贸 sobre su hogar sobre la calle Vidt, a la altura de Paraguay, en Barrio Norte. 鈥淰idt es una cortadita y en esa 茅poca pasaban pocos coches, estaba el tranv铆a y viv铆amos en la calle jugando con la pelota 鈥淧ulpo鈥, la de goma. Jug谩bamos un 鈥渃abeza鈥, o de vereda a vereda, un picado cuando hab铆a m谩s gente, o a embocar en mi balc贸n, porque yo viv铆a en la planta baja鈥, record贸.

Su acercamiento al f煤tbol aument贸 cuando a煤n antes de ingresar al colegio primario, lo asociaron al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y con el tiempo, ingres贸 a jugar en sus tradicionales torneos internos, al igual que su hermano. 鈥淣uestro equipo estuvo como cinco a帽os sin perder un solo partido. Con mi familia, 铆bamos s谩bados y domingos, era religioso. Y cuando termin谩bamos y nos ba帽谩bamos, como mi mam谩 se demoraba m谩s tiempos en las duchas, la esper谩bamos en el auto, y mientras tanto jug谩bamos, con la iluminaci贸n que hac铆a mi pap谩 con los faroles del coche y all铆 铆bamos los tres: uno atajaba, otro tiraba centros y otro pateaba. Lleg谩bamos a la casa y ten铆amos que ba帽arnos de nuevo鈥, rememor贸. Los que lo trataron por esos tiempos cuentan que sol铆a colocarse como arquero y que relataba los remates mientras atajaba y se imaginaba siendo Antonio Roma, el arquero de Boca Juniors de ese tiempo.

鈥淎 m铆 me encantaba tener la pelota y gambetear y mi pap谩, que jugaba de 10 贸 de 11 en los torneos internos y le pegaba con las dos piernas pero jam谩s elud铆a a nadie, me ped铆a que largara la pelota. 脡l jug贸 hasta muy viejito y cuando se retir贸, dej贸 un mensaje titulado 鈥楥arta a los muchachos de los picados de los jueves鈥 y a esa carta la llevo siempre encima y les agradec铆a a quienes hab铆an compartido los picados con 茅l por aguantarlo, tenerle paciencia y cuidarlo鈥, se emocionaba.

Al poco tiempo pudo conseguir una prueba en River Plate gracias a que el padre de uno de sus amigos era delegado en ese club, aunque dijo que era de clase 1955 porque buscaban de esa edad, cuando era un a帽o mayor. 鈥淟o pude decir porque era de f铆sico esmirriado y me creyeron pero cuando me aceptaron y se enteraron de mi verdadera edad, casi me matan. Me termin贸 fichando el ex jugador de los a帽os Cuarenta Bruno Rodolfi鈥.

En 1974, mismo a帽o de su debut en la Primera de River, el periodista Marcelo Araujo fue quien lo apod贸 Pachorra en un Sudamericano juvenil en Chile. 鈥淟o hizo porque me gustaba dormir la siesta, algo que me gusta, pero que quede claro que no tuvo nada que ver con que no corriera鈥, aclar贸 en una larga entrevista con la revista El Gr谩fico. Tambi茅n recibi贸 otro sobrenombre, el de 鈥淢ago鈥. 鈥淛ugamos con River un amistoso en Misiones bajo un diluvio impresionante. Vino un centro, me tir茅 en palomita, la pelota me qued贸 atr谩s y le di de taco y luego en el vestuario, creo que fue (Roberto) Perfumo empez贸 con lo de 鈥渕ago鈥 y fue quedando鈥.

En River jug贸 cuatro a帽os, y particip贸 en el plantel que consigui贸 el t铆tulo de campe贸n tras 18 a帽os de sequ铆a, si bien tuvo por delante, en su posici贸n, a Norberto Alonso y a Carlos 脕ngel L贸pez. All铆 desarroll贸 una larga amistad con Daniel Passarella y logr贸 tres t铆tulos, Metropolitano 1975 y 1977 y Nacional 1975.

Sin embargo, la gran frustraci贸n de esta etapa con 脕ngel Labruna como director t茅cnico fue la de no haber podido ganar la Copa Libertadores, pese a haber llegado a la final ante Cruzeiro en 1976. 鈥淓stuve en los tres partidos, incluso en el desempate en Santiago, cuando nos ganaron 3-2 sobre la hora, cuando llegamos sin varios titulares. La amargura fue muy grande pero reci茅n cobr茅 real dimensi贸n de la derrota al a帽o siguiente, cuando Boca pudo ganar la Copa ante el mismo Cruzeiro. Ah铆 se agrand贸 la frustraci贸n鈥.

Tras 118 partidos y 4 goles en River, su pase fue adquirido por el Sheffield United, que militaba en la Segunda Divisi贸n inglesa, aunque tras dos temporadas, su est茅tica gener贸 que pasara a otro equipo de la zona, el Leeds United (al que hoy dirige Marcelo Bielsa) de la Primera Divisi贸n.

鈥淪茅 que cuando el聽Sheffield聽vino a ficharme, buscaron primero a聽Mario Zanabria聽pero 茅l estaba bien en Boca y no arregl贸, y entonces聽Antonio Ubaldo Ratt铆n, que era el representante del聽Sheffield聽en Sudam茅rica, me ofreci贸 el puesto y me interes贸 porque en River casi no jugaba. Me fueron a ver a un聽River-Boca聽por la聽Copa Libertadores, y anduve bien, al punto que聽El Gr谩fico聽titul贸聽鈥楽abella no mereci贸 perder鈥. Esa noche arreglamos, y me fui. Me pod铆a haber ido mejor. Descendimos a Tercera pero en lo individual, me pusieron en el 鈥淓quipo del Siglo鈥 en 2000 aunque es cierto que estas elecciones son discutibles, porque tiene m谩s peso lo de los 煤ltimos a帽os, pero al menos eso significa que algo hice鈥, coment贸 al hacer un balance de esta etapa, de la que destac贸 el ambiente tan distinto al argentino.

鈥淐uando descendimos a Tercera, la gente entr贸 para sacarnos en andas y nos dec铆an que en la temporada que viene ascender铆amos. Lo cont谩s y no te lo creen鈥. Del Sheffield se llev贸 otro recuerdo: 鈥淭uve un entrenador, Harry Haslan, que nos mat贸 un d铆a que 铆bamos ganando 4-0 en el primer tiempo y no hicimos nada en el segundo, y en el vestuario nos dijo que lo que hicimos hab铆a sido una falta de respeto al p煤blico鈥.

En Leeds United, en cambio, jug贸 entre 1980 y 1981, pero tuvo un problema adicional: 鈥淓l entrenador que me llev贸 dur贸 cinco partidos, y al que lo reemplaz贸 le gustaba el f煤tbol a un toque y todos los entrenamientos eran as铆 y a m铆 me gustaba tener la pelota. No lo critico, s贸lo digo que eso iba contra mi estilo, as铆 que mucho no jugu茅鈥.

A fines de 1981, lleg贸 Bilardo con toda la intenci贸n de llev谩rselo de regreso para Estudiantes de La Plata, que hab铆a recaudado buenos fondos luego de transferir a su figura, Patricio Hern谩ndez, al Torino italiano. 鈥淐arlos vino con muy poco dinero y si no recuerdo mal, me pidi贸 algo prestado. Con eso, se la peleamos y les lloramos bastante a los dirigentes del Leeds. Hab铆amos jugado un s谩bado y despu茅s fui a buscar a Carlos a una estaci贸n de tren, lo dej茅 en el hotel y el domingo lo pas茅 a buscar y nos reunimos con el manager y su asistente. Y era domingo, que para ellos es sagrado y quer铆an ir a pasear con sus mujeres. Yo hice de traductor y Carlos llev贸 unos recortes de diarios con la crisis econ贸mica que hab铆a en la Argentina y dijo que Estudiantes estaba haciendo un gran esfuerzo. Y los convenci贸鈥.

En Estudiantes, integr贸 un equipo que se fue consolidando durante 1982. Ya en el primero de los dos torneos, el Nacional, lleg贸 a semifinales, en las que fue derrotado por Quilmes, aunque Sabella se lesion贸 en el partido de ida, y luego, gan贸 el Metropolitano con un juego vistoso y con un mediocampo que se recordaba de memoria: Jos茅 Daniel Ponce, Miguel Russo, Marcelo Trobbiani y Alejandro Sabella. Fue el a帽o de la Guerra de Malvinas, y justo se hab铆a ido de Inglaterra medio a帽o antes.

En 1983, ya dirigido por Eduardo Luj谩n Manera, Estudiantes, con Sabella como una de sus principales figuras en la creaci贸n y manija del equipo, volvi贸 a ser campe贸n, ahora del Nacional, e intent贸 proyectarse a la ansiada Copa Libertadores que no ganaba desde 1970, pero fue eliminado por el poderoso Gremio de Porto Alegre, posteriormente ganador del t铆tulo, dirigido por Valdir Espinosa y con jugadores de la talla del uruguayo Hugo De Le贸n, Tita, Caio y Renato Ga煤cho (actual entrenador).

Precisamente ante Gremio, un 8 de julio de 1983, en La Plata, se produjo una de las actuaciones 茅picas de la historia de Estudiantes, que consigui贸 empatarle 3-3 tras ir perdiendo 3-1, con apenas siete jugadores por causa de cuatro expulsiones (Trobbiani, Ponce, Camino y Hugo T茅vez) decididas por el 谩rbitro uruguayo Da Rosa. Los goles los convirtieron Sergio Gurrieri y Russo, con un remate de media distancia, en una magistral noche del ahora entrenador de Boca, Sabella y Rub茅n Ag眉ero.

Sabella recordaba este partido con una an茅cdota, que sol铆a contar de manera graciosa y hasta actuando las situaciones: 鈥淐uando est谩bamos ya con ocho jugadores, Manera le dice a T茅vez que ya lo va a hacer entrar. 鈥Te pido solamente una cosa: calm谩 los 谩nimos鈥. El vestuario de Estudiantes estaba debajo de una tribuna, Camino se estaba duchando y escucha la voz del estadio que anuncia el ingreso de T茅vez, escucha pasos y lo ve a su lado y le pregunta 鈥榪u茅 hac茅s ac谩? 驴No deb铆as entrar?鈥 鈥溾楨s que ya me echaron鈥, le respondi贸鈥.

Manera聽se hizo cargo del plantel de聽Estudiantes聽desde聽1983聽porque聽Bilardo聽pas贸 a dirigir a la selecci贸n argentina tras el Mundial de Espa帽a, y eso parec铆a que pod铆a favorecer a聽Sabella聽para ser convocado, pero tuvo que pelear un lugar nada menos que otra vez con聽Alonso, y tambi茅n con聽Ricardo Bochini, Jorge Burruchaga聽y m谩s tarde, con聽Daniel Carlos Tapia聽y mucho peor, con聽Diego Maradona. Alcanz贸 a jugar cuatro partidos con la camiseta albiceleste durante la聽Copa Am茅rica聽de 1983.

En 1985 fue transferido al Gremio y all铆 se reencontr贸 con varios de aquellos adversarios de 1983 y hasta el mismo DT Espinosa. 鈥淒e 茅l me qued贸 una frase: 鈥楨l f煤tbol es una lucha por los espacios. El que mejor y m谩s r谩pido los ocupa, gana鈥鈥. Tambi茅n tuvo como entrenador a Rubens Minelli, 鈥渜ue se enojaba cuando perd铆amos la pelota y no pate谩bamos al arco鈥. Gan贸 dos torneos ga煤chos en 1985 y 1986 y marc贸 cinco goles en 60 partidos. 鈥淔ui con 30 a帽os y pens茅 驴por fin voy a entrenarme menos, voy a divertirme鈥. 隆Para qu茅! Fui al sur de Brasil, a territorio ga煤cho. Llegu茅, fui a la revisaci贸n m茅dica y hab铆a tres brasile帽os en camillas, con cicatrices de veinte cent铆metros, todos operados de ligamentos cruzados. Nunca me entren茅 tanto en mi vida como all铆, doble turnos todos los d铆as. Antes del segundo partido, ten铆a que subir la escalera caracol de la concentraci贸n y lo hice casi de rodillas usando las manos y los pies鈥.

Volvi贸 a Estudiantes en 1986/87 aunque sin el mismo suceso, y pas贸 por Ferro (1987/88) y el Irapuato de M茅xico (1988/89) hasta su retiro definitivo, cuando le ofrecieron dirigir a la Reserva de River, pero al poco tiempo, su amigo Passarella lo convoc贸 para formar parte del cuerpo t茅cnico de la selecci贸n argentina como segundo ayudante, junto a Am茅rico Gallego, apuntando hacia el Mundial de Francia 1998, y luego seguir铆a con 茅l en la selecci贸n uruguaya, el Parma, Monterrey, Corinthians y River hasta que el Kaiser se lanz贸 a la presidencia de los Millonarios y entonces entendi贸 que era el momento de lanzarse como director t茅cnico con su propio equipo, y llam贸 como colaboradores a sus ex compa帽eros de Estudiantes, Juli谩n Camino y Claudio Gugnali.

鈥淭en铆a ganas de dirigir, sobre todo por mi vocaci贸n pedag贸gica, por la posibilidad de transmitir, m谩s all谩 del tema econ贸mico. Siempre me gust贸 la idea de volcar las cosas que me ense帽aron, sentirme 煤til desde ese punto de vista鈥, coment贸 y record贸 el contexto de aquel Estudiantes. 鈥淏ilardo hab铆a declarado, cuando se fue como DT Roberto Sensini, o por lo menos es lo que le铆, que ten铆amos que agarrar Trobbiani y yo como dupla t茅cnica鈥.

Ya hab铆a estado cerca de ser el DT de Estudiantes en 2004. Se hab铆a ido Bilardo y fue llamado por el secretario, Arias Navarro, pero fue cuando ten铆a casi todo arreglado con Passarella para ir al Am茅rica de M茅xico. 鈥淭en铆a dos valijas armadas en la puerta de mi casa esperando el llamado para viajar cuando son贸 el tel茅fono. Les agradec铆 y les coment茅 que ten铆a un compromiso鈥.

Su primera experiencia como DT tuvo lugar un domingo de 2009. 鈥淛ug谩bamos el jueves por la Copa y llev茅 una camiseta de Estudiantes en mi mano, porque quer铆a inculcarles desde el primer d铆a lo que yo sent铆a por el club y lo que significaba la Copa en la historia de la entidad. Quer铆a hacerles ver que llegaba uno como ellos. Apost茅 a la m铆stica de entrada. Y despu茅s, s铆, les di unos conceptos futbol铆sticos, qu茅 pretend铆a del equipo en el tema t谩ctico, pero sobre todo le apunt茅 a lo mental, porque como en cualquier orden de la vida, la mente es el motor de todo鈥.

Su debut como DT ocurri贸 exactamente un 15 de marzo de 2009 y en la Copa Libertadores no pudo empezar peor en la fase de grupos. Una derrota por 3-0 ante el Cruzeiro en el Mineirao, aunque pudieron imponerse por 4-0 en la revancha y los dos se clasificaron a las fases finales. 鈥淟as conclusiones del cuerpo t茅cnico fueron dos: 1) Ojal谩 no tengamos que jugar nunca m谩s contra este equipo, 2) Estos van a llegar a la final. Nos pareci贸 un equipazo, m谩s all谩 del 4-0 para nosotros, que nos pareci贸 medio mentiroso. Yo le dec铆a La marea azul y ped铆a que no se cruzaran con nosotros. Y cuando nos toc贸 en la final, me acord茅 de que la 煤nica vez que hab铆a disputado una final de Copa Libertadores hab铆a sido en 1976 y contra el Cruzeiro, y la hab铆a perdido鈥.

La ida termin贸 0-0 en La Plata pero Estudiantes pudo conseguir la Copa por cuarta vez al vencer 2-1 en el Mineirao luego de estar perdiendo 1-0 a los 6 minutos del segundo tiempo con un gol de Henrique, pero a los 11 lo empat贸 La Gata Fern谩ndez y a los 27 minutos lo dio vuelta Mauro Boselli. 鈥淭ras la ida no est谩bamos muertos, pero s铆 golpeados aunque tambi茅n fuertes. Influy贸 mucho la experiencia que el grupo hab铆a vivido el a帽o anterior en el estadio Beira R铆o, cuando revirtieron una serie contra el Inter y eso les jug贸 en su cabeza, sin duda鈥.

鈥淟a segunda final la pens茅 como si fuera un partido de rugby 鈥搇e explic贸 Sabella en un extenso y riqu铆simo di谩logo con el periodista M谩ximo Randrup, uno de los que m谩s conoce los resquicios de Estudiantes, para el libro 鈥淵o conoc铆 a Pincharrata鈥, de su padre Dickie Randrup-. Como la cancha era grande y ellos ten铆an mucha movilidad, consider茅 que lo mejor era hacer un desarrollo lento, estar ordenados y que hubiera muchas formaciones fijas鈥. Termin贸 siendo, como bien se se帽ala en el texto, un 4-4-2 con una defensa s贸lida, un doble cinco mixto, un mediocampista externo con despliegue y otro, talentoso, un nueve y un segunda punta.

Una vez festejado el 茅xito de la Copa Libertadores, llegaba otro desaf铆o, el del Mundial de Clubes, y nada menos que contra el mejor Barcelona de Pep Guardiola y con Lionel Messi como estandarte, que ven铆a de imponerse en Roma al Manchester United en la final de la Champions League, y que hab铆a ganado todos los t铆tulos de la temporada.

Sin embargo,聽Estudiantes聽soport贸 con estoicismo el toque de los catalanes y a los 37 minutos,聽Mauro Boselli聽puso en ventaja a los argentinos, que aguantaron hasta el final y cuando ya parec铆a que se concretaba la haza帽a, empat贸聽Pedro聽a un minuto del cierre y oblig贸 a un alargue en el que聽Messi, de pecho, y a los 5 minutos del segundo tiempo, marc贸 la diferencia en聽Abu Dhabi.

鈥淪i alguien me hubiera dicho que llegar铆amos hasta ah铆, les habr铆a dicho que ten铆an una gran imaginaci贸n o varias copas encima鈥, confes贸 Sabella a la revista El Gr谩fico meses m谩s tarde. Sin embargo, llegado el momento y la definici贸n, reconoci贸 que 鈥渕谩s que bronca, sent铆 amargura. Si uno mira los 120 minutos, el Barcelona fue un justo ganador, pero siempre se caracteriz贸 por minimizar a su rival, y nosotros, sobre todo en el primer tiempo, le cortamos los circuitos y su habitual superioridad abrumadora no aconteci贸. Hicimos un partido extraordinario y nos ganamos el respeto del mundo. No creo haber visto en los 煤ltimos diez a帽os un equipo de la categor铆a del Barcelona. Es como una marea que lleva la pelota y te va arrasando鈥.

Estudiantes ser铆a vencido en 2010 por Liga de Quito en la Recopa Sudamericana, pero acab贸 ganando el Torneo Clausura argentino pese a haber transferido en ese tiempo a Jos茅 Sosa, Boselli, Marcos Angeleri, Christian Cellay, Clemente Rodr铆guez y Marcelo Carrusca. Pero en febrero de 2011, Sabella present贸 la renuncia debido a su disconformidad con los dirigentes, aunque hubo rumores, desmentidos rotundamente por ambas partes, de ciertos desacuerdos con la figura del equipo, Juan Sebasti谩n Ver贸n. Antes, hubo un gesto del plantel que emocion贸 mucho al DT, cuando los jugadores aparecieron con una bandera de apoyo tras la muerte de su padre. 鈥淣o lo esperaba y fue uno de los momentos m谩s felices que viv铆 en una cancha, un momento incomparable. Mi pap谩 falleci贸 un s谩bado, el d铆a anterior del cl谩sico ante Gimnasia, yo me fui al velatorio y volv铆 para el entrenamiento y qued茅 concentrado. El domingo a la ma帽ana fui al entierro y vine para el partido. Antes de salir, los jugadores me dijeron 鈥渉oy todos estamos de luto鈥 y salieron con la bandera de apoyo. Fue una sensaci贸n mixta, de tremenda tristeza, y de gran emoci贸n鈥.

Estando libre, y tras la eliminaci贸n de la selecci贸n argentina en la Copa Am茅rica de 2011 como local en los cuartos de final y con la salida de Sergio Batista como DT, fue convocado para el puesto, pero justo hab铆a firmado un contrato para dirigir al Al Jazira Sporting Club en Emiratos 脕rabes Unidos, por lo que la AFA tuvo que iniciar gestiones especiales. Pocos meses antes, pudo ser el entrenador de la selecci贸n chilena porque hab铆a quedado como uno de los candidatos a suceder a su compatriota Marcelo Bielsa.

Fue presentado en el predio de Ezeiza el 6 de agosto de 2011 y entendi贸 que era el momento de un discurso que apelara a lo patri贸tico, haciendo alusi贸n a valores como 鈥渆l bien com煤n, la generosidad, el sentido de pertenencia y la humildad鈥 como pilares de su nuevo proyecto y hasta cit贸 al doctor Manuel Belgrano como 鈥渆jemplo a seguir鈥 y se mostr贸 鈥渉onrado鈥 por 鈥渁lcanzar lo m谩ximo en la direcci贸n t茅cnica鈥.

鈥淎ll铆 tenemos la bandera (dentro de la sala de conferencias del predio de la AFA) fundada por Belgrano.聽脡l dio todo por la patria, dej贸 su sueldo, muri贸 pobre. Es el ejemplo a seguir. El de poner el bien com煤n por encima del individuo鈥, se帽al贸, invit贸 鈥渁 recorrer el camino con generosidad y diferentes responsabilidades鈥 y subray贸 la necesidad de hacerlo 鈥渁 trav茅s de un sentimiento com煤n hacia la camiseta y los colores, con humildad y amplitud para escucharlos a todos鈥.

Sabella, que tambi茅n utiliz贸 conceptos como 鈥淓quilibrio鈥 y 鈥淪entido de pertenencia hacia la patria, el pa铆s y la Selecci贸n鈥, decidi贸 entregarle la capitan铆a a Lionel Messi, tras haber conversado sobre esta conveniencia con el anterior portador de la cinta, Javier Mascherano. 鈥淐reo en la b煤squeda de un estadio superior como ser humano. Eso es lo que te da un plus si uno logra ser mejor persona鈥, concluy贸. En su primer partido, venci贸 a Venezuela por 1-0 con gol de Nicol谩s Otamendi tras un centro de Messi, y tras un comienzo dubitativo en la clasificaci贸n al Mundial de Brasil 2014, 茅l mismo reconoci贸 luego, en el libro 鈥淢essi鈥, de Guillem Balagu茅, que hubo 鈥渦n clic鈥 tras la victoria en el calor y la humedad de Barranquilla, ante Colombia, y el equipo lleg贸 sin problemas a la gran cita mundialista, con un esquema que apelaba al contragolpe a toda velocidad con 鈥渓os cuatro fant谩sticos鈥, Messi, Sergio Ag眉ero, Gonzalo Higua铆n y 脕ngel Di Mar铆a, respaldados por un gran Mascherano en el medio.

Sin embargo, el equipo no pudo repetir el mismo rendimiento en el Mundial, debido a las lesiones, como la de Ag眉ero, o la de Di Mar铆a antes de la final, pese a lo cual, pudo estar cerca del t铆tulo en el Maracan谩, ante Alemania, cuando Higua铆n y Rodrigo Palacio desperdiciaron claras situaciones de gol antes de caer en tiempo suplementario, cuando ya el estado f铆sico no era el mismo ante un rival que no se hab铆a desgastado en semifinales durante la impactante goleada de 7-1 a los locales.

Durante ese Mundial, Sabella hab铆a partido con un planteo conservador ante Bosnia en el Maracan谩, marcando con cinco defensores, pero debi贸 alterar el esquema cuando Messi se quej贸 p煤blicamente por el esquema, en tanto que muchos criticaron cierta falta de autoridad cuando Ezequiel Lavezzi le arroj贸 un balde de agua en tono de broma.

Tras el聽Mundial, renunci贸 a la direcci贸n t茅cnica de la selecci贸n argentina cuando todo indicaba que el ciclo pod铆a continuar, por el respeto que se hab铆a ganado en el ambiente, los resultados de su trabajo, que derivaron en la primera final de聽Mundial聽desde聽Italia 1990, y su bajo perfil, pero se supo luego que hab铆a estado afectado por un c谩ncer de laringe y luego tuvo problemas card铆acos que obligaron a que en聽diciembre de 2015聽le realizaran una angioplastia por un cuadro de hipertensi贸n y s铆ndrome coronario agudo y acaso por estas razones rechaz贸 una oferta para dirigir a la selecci贸n de Arabia Saudita en ese mismo a帽o. Ya en聽2016聽tuvo algunas apariciones p煤blicas por el nuevo estadio de聽Estudiantes聽y recibi贸 varios homenajes, hasta que se conoci贸 que ingres贸 en una etapa de recuperaci贸n.

Definido pol铆ticamente como 鈥減rogresista鈥, manifest贸 que el 煤ltimo referente pol铆tico con el que se sinti贸 identificado fue con Carlos 鈥淐hacho鈥 脕lvarez aunque tuvo acercamientos al kirchnerismo.

Est谩 casado en segundas nupcias con Silvina Rossi, con quien viv铆a en Tolosa, cerca de La Plata, y tiene con ella dos hijos, Alejo y Mar铆a Alejandra, quien como bailarina lleg贸 a danzar con I帽aki Urlezaga, y otras dos hijas de un anterior matrimonio, Flavia y Vanessa.

El casamiento se llev贸 a cabo en 2018, en una ceremonia de muy bajo perfil en la que su mujer 鈥搈aestra, directora de escuela, y profesora de ni帽os con deficiencia en el aprendizaje鈥 visti贸 la camiseta de Estudiantes.

Sin haberlo conocido demasiado, la muerte de Diego Maradona lo moviliz贸 de una manera especial, seg煤n relataron sus propios familiares, y el d铆a de su velatorio debi贸 ser trasladado para chequeos exhaustivos a una cl铆nica del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. 鈥淭uve poca relaci贸n con 茅l. Nos enfrentamos en un River-Argentinos Juniors y tambi茅n compartimos un par de entrenamientos con la Selecci贸n. La primera vez que practiqu茅 con 茅l fue un baj贸n. Me volv铆 a mi casa totalmente deprimido, pensando que yo no sab铆a jugar al f煤tbol. Un tiempo despu茅s, cuando Diego le meti贸 los dos goles a los ingleses y escuch茅 a (Jorge) Valdano, me sent铆 identificado cuando cont贸 que Maradona le dijo que mientras elud铆a ingleses lo miraba de reojo y dijo 鈥榚ncima de la jugada que se mand贸 tuvo tiempo para mirarme鈥. Y yo sent铆 algo parecido. Me ve铆a practicar a m铆 y Diego era de otro planeta. La 煤ltima vez que lo vi fue cuando vino al country a hablar con Sebasti谩n (Ver贸n). Me salud贸 y charlamos unos minutos鈥, le cont贸 al periodista Diego Borinsky.

Con la certeza de que 鈥渘unca dirigir铆a a Gimnasia ni a Boca鈥, encontr贸 un adjetivo para Messi: 鈥淚nmessionante鈥.

鈥淭en茅s que ser inteligente y abierto, ten茅s que dar libertad y escuchar mucho, ten茅s que consensuar si es necesario, ten茅s que ser un jugador m谩s sin serlo y ten茅s que dar ejemplos de vida. Con hechos, porque a las palabras se las lleva el viento. Y si te equivoc谩s, por ejemplo, pedirles perd贸n a los jugadores. Les pido disculpas, hoy hice mal los cambios, no los ayud茅 como deb铆a鈥, sostuvo sobre la profesi贸n de director t茅cnico. Tal vez sea la clave para comprender el por qu茅 del respeto ganado en tantos a帽os de profesi贸n.