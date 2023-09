Mundial Sub 17: Argentina afrontará el grupo “de la muerte” con Japón, Senegal y Polonia

El seleccionado argentino de f煤tbol Sub-17 conoci贸 este viernes a sus complicados rivales de grupo como lo son Jap贸n (campe贸n de Asia), Senegal (campe贸n de 脕frica) y Polonia, en el Mundial de la categor铆a en Indonesia, que se jugar谩 entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de 2023, tras el sorteo realizado en Suiza, aunque a煤n la FIFA no dio a conocer los d铆as y horarios de los partidos.

El debut de los argentinos por el Grupo D ser谩 frente a Senegal, uno de los m谩s poderosos desde lo f铆sico, continuar谩 con Jap贸n, el asi谩tico m谩s dif铆cil por su poder铆o t茅cnico, y cerrar谩 la participaci贸n ante Polonia, el cuarto de la UEFA.



El seleccionado conducido por Diego Placente se clasific贸 al torneo mundialista como tercero del Sudamericano luego de una gran primera fase con Claudio Echeverri (River Plate) como principal figura.



Los m谩s destacados de la Argentina son el mediocampista riverplatense; Gianluca Prestianni, uno de los grandes proyectos de V茅lez y en la mira de Benfica de Portugal; Franco Mastantuono, una de las joyas de River, con cl谩usula de salido por 30 millones de euros; y el reciente convocado, nacido en Brasil y de padres argentinos, Felipe Rodr铆guez Gentile, m谩s conocido como Felipinho, actualmente en Preston North End de Inglaterra y que rechaz贸 llamados de Brasil e Inglaterra.

La Copa del Mundo Sub 17 / FIFA



Los convocados, que ya se entrenan en el predio Lionel Andr茅s Messi de la AFA, son Froil谩n D铆az (Uni贸n de Santa Fe); Jerem铆as Florent铆n y Gustavo Albarrac铆n (Talleres de C贸rdoba); Franco Villalba, Juan Manuel Villalba y Gianluca Prestianni (V茅lez); Agust铆n Obreg贸n, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Agust铆n Ruberto (River); Tob铆as Palacios (Argentinos Juniors); Juan Gim茅nez y Kevin Guti茅rrez (Rosario Central); Valente Pierani (Estudiantes LP); Gonzalo Escudero, Axel Cabellos y Tom谩s P茅rez (Racing), Thiago Laplace, Mariano Gerez y Alex Valdez Chamorro (Lan煤s); Valentino Acu帽a (Newell鈥檚); Santiago L贸pez (Independiente); Mateo Sciancal茅pore (Espanyol de Espa帽a) y Felipe Rodr铆guez Gentile (Preston North End de Inglaterra).



Argentina har谩 una gira previa por China pensando en la preparaci贸n y con el objetivo de aclimatarse a los cambios de horarios del continente asi谩tico.



El Mundial Sub-17 lo organizar谩 finalmente Indonesia, que perdi贸 la posibilidad del Sub-20 por un problema pol铆tico con Israel y lo tom贸 la Argentina, luego de que Per煤 dej贸 pasar su chance como organizador original porque seg煤n la FIFA qued贸 “patente la incapacidad del pa铆s para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”.



El sistema clasificatorio inicial tendr谩 seis grupos, de los cuales clasificar谩n el primero y el segundo de forma directa, al igual que los mejores cuatro terceros. A partir de ah铆 se jugar谩n octavos de final, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y final.



Los m谩ximos ganadores de la categor铆a son Nigeria -no se clasific贸- con cinco t铆tulos; Brasil, con cuatro; Ghana -no clasific贸- y M茅xico, con dos. Francia, Arabia Saudita -no clasific贸-, Inglaterra, Suiza -no clasific贸- y la extinta Uni贸n Sovi茅tica, con uno.



Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A:

Indonesia, Ecuador, Marruecos y Panam谩.

Grupo B:

Espa帽a, Mali, Uzbekist谩n y Canad谩.

Grupo C:

Brasil, Inglaterra, Ir谩n y Nueva Caledonia.

Grupo D:

Jap贸n, Argentina, Senegal y Polonia.

Grupo E:

Francia, Corea del Sur, Estados Unidos y Burkina Faso.

Grupo F:

M茅xico, Alemania, Nueva Zelanda y Venezuela.

Todos los ganadores

1985: Nigeria

1987: Uni贸n Sovi茅tica

1989: Arabia Saud铆

1991: Ghana

1993: Nigeria

1995: Ghana

1997: Brasil

1999: Brasil

2001: Francia

2003: Brasil

2005: M茅xico

2007: Nigeria

2009: Suiza

2011: M茅xico

2013: Nigeria

2015: Nigeria

2017: Inglaterra

2019: Brasil