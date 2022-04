Múltiples homenajes en las provincias por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

Todo el país recordó el sábado a los caídos y veteranos y veteranas de la guerra de Malvinas, al cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico, con actos oficiales, desfiles, y emotivos homenajes y reconocimientos a excombatientes.

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la que forman parte los archipiélagos ocupados ilegalmente por el Reino Unido, fue escenario de dos conmemoraciones centrales.

En Río Grande, una multitud de vecinos se sumó anoche a la vigilia en el Monumento a los caídos para acompañar a excombatientes y veteranos de guerra, con la presencia de autoridades nacionales y sensación térmica bajo cero; y el sábado, luego de dos años de pandemia, participaron del tradicional “Desfile del 2 de abril”, con representantes de unas 200 instituciones y organismos de Río Grande, Tolhuin y alrededores.

Mientras en la ciudad de Ushuaia, capital de las islas reclamadas al Reino Unido, se distinguió a veteranos de guerra de todo el país junto al Monumento a los Caídos en el conflicto bélico de 1982, y se arrojaron flores al Canal de Beagle como un homenaje a los excombatientes que cayeron durante el conflicto.

En Santa Cruz, el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas se conmemoró en el acto central de Río Gallegos con la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner, el intendente Pablo Grasso, veteranos de Guerra, autoridades provinciales y municipales, y gran número de público a pesar de la llovizna que caía sobre la ciudad.

Luego de la entonación del Himno Nacional, el minuto de silencio y la bendición religiosa, se depositaron ofrendas florales al pié del Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la avenida San Martín, entre Béccar y Calle De Los Inmigrantes.

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra José Honorio Ortega, Fernando Alturria, se dirigió especialmente a los padres del único soldado de esa capital fallecido en combate y dijo que “la promesa” que hiciera “al recoger un cuerpo del campo de batalla” fue cumplida; e insistió: “hay que seguir malvinizando”.

Luego de las palabras de Alturria y del intendente, se realizó un desfile cívico militar que se prolongó por casi dos horas.

En la provincia de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras, anunció el sábado que la provincia construirá un Museo Malvinas frente al lago Nahuel Huapi, en la explanada del Puerto San Carlos, al encabezar desde Bariloche el acto por los 40 años del inicio de la guerra de 1982, acompañada por el intendente Gustavo Gennuso y un contingente de excombatientes que había permanecido en vigilia toda la noche.

Además, autoridades municipales y provinciales encabezaron el sábado junto a excombatientes el acto oficial de conmemoración por los 40 años de Malvinas en el balneario El Cóndor, a unos 38 kilómetros de Viedma.

Los homenajes en la capital rionegrina comenzaron anoche, con una vigilia en el Memorial, con la presencia de los veteranos y de gran cantidad de vecinos y la presentación de artistas locales, esperando la llegada del 2 de abril.

Jorge Torres, ex combatiente y presidente de la asociación local “Amigos del Memorial Malvinas”, recordó a los cinco caídos rionegrinos en las islas: “ellos son los verdaderos héroes, nosotros ofrecimos la vida, pero ellos la entregaron”.

Por su parte, el intendente de Viedma, Pedro Pesatti dijo que, “quiero tomar el compromiso de hacer el esfuerzo de encontrarnos entre nosotros, porque es la única manera de honrar a los que dieron la vida por la patria”.

Las instituciones de la localidad rionegrina de El Bolsón conmemoraron el sábado el 40 aniversario de la guerra de Malvinas en la plaza central del pueblo, donde artesanos realizaron una escultura en madera en homenaje a los veteranos y caídos.

En la localidad cordillerana se inició ayer a las 22 una vigilia con espectáculos musicales, guardia de honor de Gendarmería y un acto protocolar encabezado por el presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo, Fabián Rudolph.

También se compartieron audios y mensajes de excombatientes, se entregaron placas recordatorias y hubo encendido de velas.

En Chubut, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó el viernes por la noche en la ciudad de Sarmiento de un emotivo acto de Vigilia por el Día del Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas, bajo el lema “Malvinas nos une” en su 40º Aniversario.

Junto con el intendente local, Sebastián Balochi, y los ex combatientes, entregaron medallas y reconocimientos a los Veteranos de Guerra.

También la localidad chubutense de El Hoyo rindió homenaje está mañana a los Veteranos y Caídos de Malvinas con la instalación de un monumento en la entrada del pueblo.

En el acto, el secretario de Gobierno, Martín Costa, aseguró que es necesario sostener la postura del Gobierno Nacional de “reivindicar la soberanía de las Islas Malvinas” por la vía diplomática.

Por su parte, Eduardo Guevara, ex combatiente, contó su experiencia en la Guerra y llamó a “no olvidar a quienes dejaron su vida en las islas”.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, encabezó esta mañana un acto en el cenotafio de la capital provincial y el intendente neuquino, Mariano Gaido, entregó las llaves de la ciudad al Centro de Veteranos Guerra de la provincia de Neuquén.

Por la tarde, veteranos de guerra de Malvinas y familiares de los caídos en combate realizaron el tradicional acto para recordar con 649 claveles arrojados al agua a los caídos en Malvinas.

En tanto, el jefe comunal anunció que el próximo 12 de septiembre, en un nuevo aniversario de la ciudad, se volverá a realizar el tradicional desfile y los veteranos de Malvinas serán los protagonistas.

En Corrientes, la localidad de Santa Lucía, fue sede del acto central con un desfile que incluyó más de un millar de excombatientes y veteranos de guerra, ante una multitud y autoridades provinciales.

El gobernador Gustavo Valdés destacó que “la causa de Malvinas no nos tiene que dividir, no tiene que juntar” y señaló que “es la más significativa que tenemos los argentinos, que nos hace amalgamar ese sentimiento de Nación”.

Asimismo, durante el acto, remarcó que “la causa de Malvinas, tiene que ser sagrada para los correntinos y los argentinos”.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof participó anoche de un homenaje artístico a los excombatientes y caídos en la guerra de Malvinas, organizado por el Instituto Cultural bonaerense y, en ese marco, aseguró que “vamos a seguir luchando incansablemente por la soberanía de las Islas”.

En La Plata, el intendente Julio Garro, instaló en la Plaza Moreno una “mojón de soberanía” en homenaje a los ex combatientes y caídos durante la guerra de Malvinas que marca la distancia que une a La Plata con las Islas Malvinas, en un acto con excombatientes y familiares de los caídos.

En tanto, en otra ceremonia realizada en la Plaza Islas Malvinas, el presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM La Plata), Rodolfo Carrizo, destacó que “las Malvinas no son moneda de cambio, se defienden y no se negocian”.

“A todos y todas nuestros compañeros y compañeras que han luchado por una patria libre, justa y soberana. Por los caídos en guerra y posguerra. Por todas y todas decimos presentes, ahora y siempre”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, encabezó una ceremonia de conmemoración a los veteranos de guerra y señaló que “hoy los veteranos pueden tener la tranquilidad de que todo el pueblo argentino reconoce perfectamente el rol que cumplieron”.

En la localidad de Punta Alta, próxima a la base naval de Puerto Belgrano, el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, señaló que “tenemos la obligación adicional de gritar desde aquí a todo el país, la causa Malvinas, hacerla presente”, en el marco del acto que llevó a cabo la comuna junto con el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos.

El intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presidió el sábado un acto, que contó con un desfile cívico-militar, acompañado por el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, autoridades municipales, integrantes de centros de excombatientes y organizaciones sociales.

Se reconoció a las familias de cinco sanluiseños que fallecieron en el crucero: Julio César Freites (Quines), Mario Esteban Frola (San Luis), Mario Alberto Funes (San Luis), Antonio Hilario Laziar (San Luis) y Rubén Oscar Godoy (Cortaderas).

En la provincia de San Luis, los actos centrales se realizaron esta tarde en las ciudades de San Luis, Merlo y Villa Mercedes, con ceremonias que evocaron a los héroes de la V Brigada Aérea con base en Villa Reynolds y a quienes perecieron en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano.

Se reconoció a las familias de cinco sanluiseños que fallecieron en el crucero: Julio César Freites (Quines), Mario Esteban Frola (San Luis), Mario Alberto Funes (San Luis), Antonio Hilario Laziar (San Luis) y Rubén Oscar Godoy (Cortaderas). Y hubo desfiles cívico-militares, intervenciones artísticas, proyecciones de documentales y películas, con numerosa participación ciudadana.

Adriana Elsa Gardonio, una mujer que se desempeñó como “personal civil técnica clase II” en el laboratorio de Puerto Belgrano y que ahora vive en la ciudad de La Punta, en San Luis, reivindicó en diálogo con Télam a las “veteranas de guerra”, y a las mujeres que fueron protagonistas como instrumentistas quirúrgicas, enfermeras, y personal a bordo de aviones que trasladaban heridos de las islas al continente.

En la ciudad de Santa Fe se llevó a cabo un acto del que participaron cientos de personas en el Centro de exsoldados, donde el excombatiente el excombatiente Juan Saromé pidió “no olvidar a quienes ofrendaron su vida por la Patria” y celebró que “hoy festejamos un día de paz”; también participó el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, entre otras autoridades.

En tanto, en la ciudad de Rosario, combatientes y familiares de caídos en Malvinas depositaron esta tarde 40 flores en el Cenotafio a los Héroes de Malvinas, situado frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La Vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el Intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la presidenta del Concejo Municipal, María Engenia Schmuck, participaron del acto, junto a combatientes, familiares y mucho público.

En Tucumán se llevaron a cabo actos de homenaje en distintos puntos de la provincia desde el viernes por la noche: la vigilia comenzó ayer a las 21 en el Parque Avellaneda de la capital, con la participación de la Banda del Liceo Militar y un espectáculo folclórico, mientras que este mediodía se llevó adelante una ceremonia en el monumento de los Héroes Tucumanos Caídos en la Guerra, que se encuentra en ese mismo lugar.

En la ciudad de Yerba Buena, durante la mañana se realizó un Desfile Cívico Militar y se descubrió una placa en homenaje a los excombatientes; en Tafí Viejo el acto se desarrolló en el monumento a los Aviadores Caídos en Malvinas, y a las 18, la Orquesta Estable de la provincia presentó el concierto “Héroes Malvinas 40 Años” en el anfiteatro de El Cadillal.

En La Rioja, el homenaje a los ex combatientes y combatientes comenzó anoche con una vigilia en el Monumento a las Malvinas con la actuación de artistas locales.

El sábado al mediodía, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó el acto central por el aniversario de la guerra de Malvinas, que culminó con un desfile cívico militar.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó el sábado los actos centrales que se desarrollaron en el Campo Histórico de la Cruz de la capital provincial con un desfile cívico militar y la inauguración de un cenotafio con los nombres de los 34 salteños caídos en el conflicto.

Tras la revista de tropas y el saludo a la Agrupación 2 de abril, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento a los caídos en Malvinas.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, encabezó el sábado el acto de conmemoración en la ciudad de Jardín América y entregó un reconocimiento honorífico a los veteranos “Héroes de Misiones” tras un desfile cívico-militar.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, reinauguró el monumento a los caídos en la guerra en la Plaza España de la capital provincial.

Para la conmemoración se reacondicionaron las placas con los nombres de los soldados sanjuaninos caídos en la guerra por el archipiélago, que están emplazadas en el solar de la Plaza España junto a una tanqueta, un cañón y un avión utilizados en el conflicto bélico.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, encabezó el acto en la explanada de la Casa de Gobierno, junto a otras autoridades y veteranos de la provincia, donde se descubrieron placas en memoria de los 15 soldados argentinos nacidos en Mendoza que murieron en combate.

El homenaje se completó con el sobrevuelo de los aviones de la IV Brigada Aérea, presente con una escuadrilla de IA-63 Pampa 2 para recordar a los soldados que cayeron en las islas en defensa de la soberanía.

En la provincia de Córdoba, la vigilia que comenzó anoche incluyó el renombramiento de la ahora ‘Plaza de la Intendencia Héroes de Malvinas’, el reconocimiento a los veteranos y números musicales.

El gobernador Juan Schiaretti y el intendente, Martín Llaryora, lideraron los actos que continuaron con el izamiento del Pabellón Nacional a cargo de veteranos y efectivos de las Fuerzas Armadas.

En Entre Ríos, el gobierno provincial diagramó una semana de actividades para conmemorar el 40° aniversario de la guerra de Malvinas, aunque el acto oficial se llevó a cabo el sábado en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná, donde se instaló una carpa estructural con testimonios y elementos de guerra que utilizaron los excombatientes.

Para el domingo se espera la maratón “Malvinas, No Olvidar”, que recorrerá el túnel subfluvial que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.