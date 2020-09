MUJERES PARAGUAYAS QUE INGRESARON A ARGENTINA. Consiguieron el estatus de refugiadas y viajarán a Buenos Aires

Dos de las tres mujeres que realizaron destrozos y quemaron banderas en el pante√≥n de los H√©roes en la Rep√ļblica del Paraguay, que tras ser buscadas por la Fuerzas policiales del vecino pa√≠s y que cruzaron a nuestro pa√≠s se encuentran en car√°cter de refugiadas en Buenos Aires. En contacto con la AM990 el periodista y abogado, Benjam√≠n Fern√°ndez Bogado coment√≥ la situaci√≥n de las mismas.

Hace algunas semanas ocurrió el hecho de que las fuerzas de tareas conjuntas que operan en la zona norte del país denominado Ejército del Pueblo Paraguayo rodeó a un grupo de policías y militares paraguayos y acabaron con la vida de dos menores de edad que vivían en Argentina lo que generó un problema de carácter diplomático. La Cancillería Argentina en ese momento había emitido un comunicado responsabilizando al Paraguay del lamentable hecho que mostró muchos de los problemas estructurales que tiene el manejo del Gobierno Paraguayo, no solo en este caso y un grupo de personas decidió manifestarse en contra de ese crimen y pintó las paredes del Panteón de los Héroes con consignas en contra del Gobierno y una de ellas intento quemar una bandera que se encontraba frente al icónico panteón donde reposan los héroes de la patria, comenzó relatando.

‚ÄúUna de las cosas sorprendentes fue que lo hicieron frente a los polic√≠as que custodian dicho lugar, posterior a ello y debido a la indignaci√≥n popular y la Fiscal√≠a emiti√≥ una orden de captura de tres j√≥venes que no tienen antecedentes de haber participado pol√≠ticamente anterior‚ÄĚ, sigui√≥.

Un par de estas mujeres cruz√≥ la frontera de Paraguay con Argentina y pidi√≥ refugio en este pa√≠s. Una de las tres mujeres que qued√≥ en Paraguay ya fue detenida y esto gener√≥ una serie de reacciones por un lado se habla de la libertad de expresi√≥n que es algo que deber√≠a estar protegida incluso en cuestiones de este tipo como lo garantiz√≥ la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el famoso caso de 1989 donde dice que quemar la bandera de EEUU est√° protegido en la primera enmienda porque se considera parte de la libertad de expresi√≥n simb√≥lica. ‚ÄúEsto es un tema doctrinario, esto en Paraguay es una falta no dir√≠a que es un delito y lo que molest√≥ a la gente es que la Fiscal√≠a paraguaya sea tan eficiente en enviar esa orden de detenci√≥n contra las mujeres y no haya sido eficiente en perseguir a los muchos delincuentes que aun gozan de libertad en el pa√≠s‚ÄĚ, se explay√≥.

‚ÄúParaguay tiene 70 mil de √≥rdenes de arresto que no hay sido cumplidos, es decir que la ordenes no han sido cumplidas y si las fuerzas de la polic√≠a de Paraguay que han sido muy eficientes con estas chicas hicieran su tarea se necesitar√≠a dos estadios de Defensores del Chaco para meter presos a los que tienen √≥rdenes de captura. Este es un tema que hay que mirarlo desde el contexto de la justicia y de su credibilidad, de la tremenda desconfianza de nuestras instituciones y eso es lo que aconteci√≥‚ÄĚ, explic√≥.

Asimismo se√Īal√≥ ‚Äúahora hay un pedido de captura internacional que pesa contra etas mujeres y creo que la autoridades argentinas proteger√°n a estas diciendo que hay dos ciudadanas argentinas que las Fuerzas Armadas y policiales paraguayas mataron y ahora yo voy a proteger a estas dos para equilibrar aquello que ustedes han hecho mal y no me respondieron como debieran. Esta situaci√≥n seguramente generar√° un entredicho diplom√°tico que durar√° solo un par de d√≠as‚ÄĚ.

Consultado acerca de c√≥mo hicieron las mujeres para ingresar al pa√≠s teniendo en cuenta que las fronteras est√°n cerradas, se√Īal√≥ ‚Äúnada m√°s poroso que las fronteras de Paraguay con sus vecinos, tenemos 700 kil√≥metros de frontera con Brasil y 600 con Argentina y hay miles de formas de pasar de Paraguay a Argentina y viceversa. El contrabando nunca par√≥, por ejemplo esta pr√°ctica es vista por las autoridades de migraci√≥n y la verdad es que no es para nada dif√≠cil‚ÄĚ.

En relaci√≥n al estatus de refugiadas obtenidas por las mujeres dijo ‚Äúes demasiado f√°cil obtener es condici√≥n puesto que si yo quiero refugio en Argentina simplemente debo entrar a una p√°gina web que se llama CONARE ARGENTINA, ah√≠ pongo mis datos y solo debo poner porque me considero un perseguido, tras ello pido refugio en este pa√≠s, inmediatamente v√≠a web te dicen que s√≠ y con ese documento impreso se contrata a un canoero y se cruza por el agua de Asunci√≥n a Clorinda. Cuando las autoridades argentinas ven el documento del permiso se llama a Buenos Aires y all√° les dan el visto bueno, solo le tienen que hacer el hisopado para ver si no est√°n infectadas y contin√ļan viaje‚ÄĚ.

‚ÄúVale se√Īalar que una de las mujeres es hija adoptiva de una de las familias m√°s ricas de este pa√≠s‚ÄĚ, manifest√≥.

‚ÄúLas mujeres no ten√≠an peligro de muerte, solo les esperaba la c√°rcel, ya que ac√° hay personas que est√°n siendo buscadas por delitos mucho m√°s graves que los de estas j√≥venes y nunca se las encuentra. El Estado paraguayo no tiene t√≠tulo de propiedad del Edificio donde descansan nuestros h√©roes‚ÄĚ, cerr√≥ el letrado.