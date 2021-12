Moris y Antonio Birabent reactualizan “El oso” y su “necesario” mensaje pacifista

La nueva versión cuenta con los arreglos y la dirección musical del pianista Lolo Micucci, la guitarra de Víctor Volpi, el bajo de Horacio Salerno y la batería de Cristhian Faiad, y suma un cuarteto de cuerdas conformado por Natalia Cabello y Julieta Bril, en violín; Elizabeth Ridolfi, en viola; y Paula Pomeraniec, en cello.

El gran trovador del rock argentino Moris y su hijo Antonio Birabent registraron juntos una nueva versi√≥n del cl√°sico “El oso”, que incluye un cuarteto de cuerdas, y reactualiza su mensaje “pacifista y de libertad”, tal como destacaron ambos artistas.

“Volver a grabar `El oso¬ī, tanto para m√≠ como para Antonio, es una alegr√≠a en el sentido que es un mensaje pacifista, en estos tiempos donde es tan necesario. Tambi√©n es un mensaje ecol√≥gico que apuesta al ansia de libertad que todos tenemos y a valorizar esa naturaleza a la cual le debemos todo”, coment√≥ su autor a pedido de T√©lam.

Por su parte, Birabent consider√≥ que se trata de “una canci√≥n especial, generacionalmente hablando”, al puntualizar que “es una f√°bula para ni√Īos pero nos toca a los adultos de una manera muy contundente” por la tem√°tica que aborda.

La nueva versión cuenta con los arreglos y la dirección musical del pianista Lolo Micucci, la guitarra de Víctor Volpi, el bajo de Horacio Salerno y la batería de Cristhian Faiad, y suma un cuarteto de cuerdas conformado por Natalia Cabello y Julieta Bril, en violín; Elizabeth Ridolfi, en viola; y Paula Pomeraniec, en cello.

La canci√≥n, disponible desde en plataformas digitales, est√° acompa√Īada de un videoclip dirigido por Augusto Gonz√°lez Polo, que tuvo a Pablo Padovani como montajista.

“Nos dimos el gusto de grabarla con una orquesta de cuerdas compuesta por cuatro violinistas que le pusieron toda el aura femenina arm√≥nica a la idea de la canci√≥n de pacifismo, de ansias de libertad, de ecolog√≠a y de b√ļsqueda de un tiempo de paz y de armon√≠a que abarque a todos”, se√Īal√≥ Moris.

Respecto a las motivaciones para que este clásico tuviera una nueva versión, Birabent comentó que la idea partió de César Isella, el hijo del recordado artista, quien maneja la plataforma digital Limbo; y que la propuesta fue aceptada de buena gana debido a que era parte de los shows conjuntos que llevan adelante padre e hijo, pero nunca había sido registrada en ese formato.

Precisamente, este trabajo aparece poco despu√©s de la edici√≥n de “La √ļltima monta√Īa”, segundo trabajo de Moris y Antonio Birabent, sucesor de “Familia canci√≥n”, de 2011.

Pero aunque “El oso” tiene poco m√°s de 50 a√Īos y se posicion√≥ como una composici√≥n clave e ineludible a la hora de repasar la historia del rock argentino, en sus primeras d√©cadas de vida no fue muy tenida en cuenta por su autor, quien no sol√≠a incluirla en su repertorio habitual.

Esto provoc√≥ que hasta el propio Antonio Birabent pr√°cticamente no supiera de su existencia y reci√©n recalara en ella cuando fue convocado para la pel√≠cula “Tango feroz”, de 1993, en donde la interpret√≥.

“Mi padre cuenta que, si bien la canci√≥n qued√≥ en su primer disco, podr√≠a no haber entrado. Le daba valor, pero no pon√≠a el √©nfasis en esa canci√≥n m√°s que en otras. De hecho, recuerda que no la cant√≥ mucho en esos primeros a√Īos”, narr√≥ al ser consultado por esta agencia.

Cabe destacar que “El oso” aparece en el primer disco de Moris, el emblem√°tico “Treinta minutos de vida”, que tambi√©n conten√≠a “De nada sirve”, “Pato trabaja en una carnicer√≠a” y “Esc√ļchame entre el ruido”, entre otras.

En el plano personal, Birabent coment√≥: “De chico no conoc√≠a la canci√≥n, definitivamente. Nos fuimos a Espa√Īa y all√° mi padre no la cantaba, no era de su repertorio. Yo me encuentro con la canci√≥n cuando tengo casi 20 a√Īos. Es una canci√≥n que la gente recuerda mucho y, sin embargo, debe ser una de las que menos me identifican. Como cantante, como int√©rprete, evolucion√© hacia un lado tan distinto que me parece bien que haya una versi√≥n actual”.

A la hora de hacer historia, revel√≥ que el tema surgi√≥ a pedido de una maestra jardinera, pero que “con los a√Īos, se transform√≥ en algo que excedi√≥ ese √°mbito infantil”.

“Es probable que hoy la canci√≥n sea m√°s combativa y m√°s de denuncia que hace 50 a√Īos. Tal vez, hace 50 a√Īos ten√≠a un valor filos√≥fico, pero ahora tiene un valor m√°s cotidiano. Por otro lado, habla de cosas que acompa√Īan al ser humano toda su existencia. La libertad, el destino de nuestras vidas son preguntas que se han hecho nuestros antecesores, nos hacemos y se har√°n nuestros descendientes”, opin√≥ Birabent.

Pero m√°s all√° de valores contenidos en la canci√≥n y del lugar que ocupa en la cultura popular, el m√ļsico rescat√≥ especialmente el momento de “comuni√≥n” art√≠stica que atraviesa con su padre, por lo que entiende que esta versi√≥n tiene para ellos “un gran significado”.

“Esta es una manera de actualizar una canci√≥n con voces distintas. La versi√≥n es bastante parecida a como la tocamos en vivo. Lo que agreg√≥ Lolo fue el cuarteto de cuerdas que le da una grandiosidad y un sentimiento, pero es una versi√≥n que podr√≠amos cantar dormidos de tan incorporada que la tenemos. Y de alguna forma, fue as√≠”, concluy√≥.