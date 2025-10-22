Moreno explicó el modo de informar los resultados de las elecciones del 26

La doctora Sandra Moreno, integrante del Tribunal Electoral Permanente
(TEP) de Formosa, conversó con la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR) y aclaró cuál es la forma correcta de informar los resultados
del acto eleccionario del próximo 26 de octubre en todo el país.
“Esto surge a partir del simulacro que se hizo el fin de semana en todas las
escuelas donde se va a votar el próximo domingo, lo hizo el Correo con
instrucciones de la Dirección Nacional Electoral, entendiendo como que es
una elección de distrito único, que no lo es”, indicó.
Y añadió: “Para empezar es una elección nacional de distrito y cada
provincia va a elegir a sus representantes. En este caso la interpretación es
errónea porque quisieran interpretar como que Libertad Avanza, que tiene
la misma denominación en todas las provincias, se suma en todos los votos
y eso estaría perjudicando a todas las otras agrupaciones políticas que no
están unificados en su denominación”.
Por ejemplo, explicó, el Partido Justicialista, “ha hecho una presentación
ante la Cámara para evitar este tipo de difusión de datos de carácter
provisorio” porque con sus respectivas alianzas en 13 distritos se llama
Fuerza Patria o Alianza Fuerza Patria, pero “en los otros 11 tiene otra
denominación, acá Frente de la Victoria”.
“Entonces estaría no sumando todos los votos y daría confusión al
electorado”, resaltó.
Al margen, Moreno informó a la ciudadanía que “el escrutinio provisorio
no tiene validez legal” sino que sirve para que, ese domingo, se sepa “más
o menos cómo resultó la elección”, pero el que tiene valor legal es el
escrutinio definitivo.
“De todas maneras, está mal intentar confundir al electorado haciendo esta
lectura errónea. Es una estrategia para confundir y aparentar ser ganadores
como en todo el país, pero la lectura es errónea, porque en todo caso
tendría que ser Partido Justicialista o Partido de Izquierda y la otra
denominación de los partidos en cada una de las provincias”, insistió.
En este sentido, recordó que hay provincias donde existen alianzas de
partidos provinciales por lo que la conformación de cada una por territorio
provincial es diferente pero “por supuesto que el Partido Justicialista al
igual que la Unión Cívica Radical están representado en todas, con distintas
alianzas y otros partidos con respectivas alianzas y denominaciones
diferentes”.
Por último, la referente del TEP reiteró que en Formosa sólo se eligen dos
bancas de diputados que disputan cinco agrupaciones pero, especificó, hay
otras provincias donde votan también a senadores y con más espacios
partidarios que participan, por lo tanto, la boleta puede ser “más ancha y
larga”.
“Las denominaciones se cambian de una provincia a otra, entonces por eso
esta forma de hacer la lectura de la Dirección Nacional Electoral es
errónea, confunde el electorado y no tiene ningún fundamento legal”, cerró.