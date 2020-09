MORATORIA PREVISIONAL. Díaz Roig ve con buenos ojos esta nueva moratoria

En contacto con la AM990 el exdiputado, Juan Carlos D√≠az Roig habl√≥ de la posibilidad de una nueva moratoria previsional y asegur√≥ que esta es una promesa de campa√Īa y que debe ser cumplida.

D√≠az Roig comenz√≥ diciendo ‚Äúes una promesa de campa√Īa, de modo que ya han anunciado que est√°n preparando el proyecto para enviarlo al Congreso. Creo que va a ser despu√©s de que se resuelva el proyecto de nueva f√≥rmula de movilidad, pero bueno son todas promesas de campa√Īa que se deben cumplir‚ÄĚ.

‚ÄúLa moratoria es muy criticada y es en realidad una ley de inclusi√≥n social, no es una ley de moratoria. La cuesti√≥n es que nuestro sistema es de reparto, asistido por impuestos con un fondo de garant√≠a y sustentabilidad como garant√≠a de esta. Al ser un reparto significa que est√° compuesto en un 25 por ciento de aportes, un 25 de contribuciones y un 50 por ciento de impuestos, esto es central‚ÄĚ, agreg√≥.

‚ÄúHay que decir que por ejemplo con mis aportes se pag√≥ el 25 por ciento de la jubilaci√≥n de mi pap√°, la otra parte la patronal y el 50 por ciento restante lo pagaron todos los argentinos en la medida en que se pagaban los impuestos, esto es lo que se ignora‚ÄĚ, se√Īal√≥ el exfuncionario.

‚ÄúDebemos decir que el efecto que causa la moratoria en la econom√≠a es que son fondos que los jubilados administran bien, va todo al consumo. El jubilado gasta bien porque sabe gastar su plata, entonces todo eso genera a su vez nuevas actividades, aportes, empleos y contribuciones que retroalimentan el fondo de garant√≠a y sustentabilidad, esto es lo que no se le explica a la gente‚ÄĚ, indic√≥.

En relaci√≥n a quienes podr√≠an sumarse a esta moratoria explic√≥ ‚Äúlo podr√°n hacer los que tengan la edad, pero no la cantidad de aportes‚ÄĚ.

‚ÄúAc√° tambi√©n hay algo por lo que yo luch√© mucho y no consegu√≠ imponerlo, pero que ahora est√° en la agenda del Presidente que es el otro caso, los que no tienen 60 a√Īos, pero ya hicieron 30 a√Īos de aportes. Esta gente cuando queda sin trabajo es muy dif√≠cil que pueda jubilarse, entonces tenemos que hacer lo mismo, jubilarlo antes de la edad por lo menos con la m√≠nima y cuando llegue a la edad porque ya tiene los 30 a√Īos de aportes se le reajusta la jubilaci√≥n, esas son otra cantidad de personas‚ÄĚ, dijo.

‚ÄúLa caracter√≠stica del sistema previsional es que nadie tiene que quedar afuera, con esto conseguimos que haya una jubilaci√≥n m√≠nima para todos y a partir de all√≠ los que aportaron deben tener una mejora y de all√≠ los m√°s ricos que quieran hacen inversiones o compran seguros de vejez o lo que quieran cubiertos estos dos estadios. Este es el modelo argentino‚ÄĚ, cerr√≥.