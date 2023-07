Morales amenazó con intervenir la sede de Tilcara de la UBA y un decano lo comparó con la dictadura

El decano de la Facultad de Filosof铆a y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Manetti, le contest贸 este jueves al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien amenaz贸 esta semana con intervenir la sede que tiene la facultad en Tilcara en un ins贸lito movimiento de escalada del conflicto en la provincia.

Por AM750, el licenciado en Artes, apunt贸: que 鈥渆l miedo es muy grande por la amenaza que hubo por parte de Morales a los trabajadores”. “El lunes en un programa de la televisi贸n juje帽a se帽al贸 a los trabajadores y los amenz贸 con tonos de un sistema de criminalizaci贸n鈥, se indign贸 Manetti.

鈥淒ijo frases del estilo de 鈥榮abemos qui茅nes son鈥 y que 鈥榯odos van a tener condenas鈥欌, describi贸. Por lo que concluy贸: 鈥淓stos t茅rminos recuerdan a los a帽os m谩s tr谩gicos de nuestra historia鈥.

En concreto, Manetti se refer铆a a las pol茅micas declaraciones de esta semana de Morales, que afirm贸: 鈥(Por) los de la UBA que est谩n ac谩 en Tilcara, que hicimos tr谩mites, una presentaci贸n a la UBA, si no me contestan vamos a expropiar. Esos son los que incentivan los cortes, no todos, la mayor铆a de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara鈥.

Y tal como record贸 Manetti, Morales dispar贸: 鈥淪abemos qui茅nes son, tenemos la identificaci贸n. Pon铆an las camionetas de la Universidad para llevar (a los manifestantes). Todos esos est谩n cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas鈥.

De todos modos, en una clara labor de bajarle el tono autoritario al gobernador, Manetti explic贸 que 鈥渆xiste una preocupaci贸n muy grande”. “Si bien est谩 el tema de la expropiaci贸n, que creo que no va a ocurrir. Ser铆a meterse con la autonom铆a universitaria, pero adem谩s porque donde est谩 el sitio arqueol贸gico fue cedido a la Universidad de Buenos Aires en el a帽o 1949 y luego ratificado鈥, explic贸.

Finalmente, el decano, que viajar谩 esta tarde para Jujuy, se帽al贸 que 鈥渉ay un compromiso de defender todo el espacio que tenemos” y que hay un “compromiso que manifest贸 claramente el rector”. “Yo estoy viajando hoy a Jujuy. Necesito para poder acompa帽ar a nuestros trabajadores. Est谩n viviendo una situaci贸n de mucha angustia, de mucho miedo鈥, puntualiz贸 Manetti.