Mon Laferte aterriza en la Argentina para un show el 4 de noviembre

La artista chilena Mon Laferte se presentará el próximo 4 de noviembre en el estadio porteño Movistar Arena para hacer un repaso por sus siete discos, se anunció oficialmente. Después de arrancar su tour este pasado 22 de junio con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, continua por diversas ciudades de México y España hasta llegar este próximo 4 noviembre a la Argentina. Dividido en tres actos, el espectáculo repasará las raíces de la música regional e incluirá momentos con guitarra en mano, además de punk y el rock que caracterizan a Mon Laferte, dando cuenta de la versatilidad de la artista de 39 años. Laferte se inició profesionalmente en 2003 como integrante del “reality” musical “Rojo fama contrafama” de la Televisión Nacional de Chile y formó parte de su elenco estable hasta abandonar el espacio y radicarse en México. “A mí no me gustan las etiquetas para nada, ¿para qué cerrarme en algo? Todo el tiempo me dicen que soy una artista alternativa, pero lo único que yo quiero es hacer música”, le dijo la cantante a Télam el año pasado.

