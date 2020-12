MODIFICARÁN ARTÍCULO DEL ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO. Desde CTA ven con buenos ojos la medida

El delegado de la CTA Formosa, Gerardo Delgado en contacto con la AM990 habló acerca de las modificaciones al estatuto del empleado público, una de las modificaciones habla del régimen de jubilaciones del trabajador estatal.

Delgado dijo “ojalá esto sea para bien, el estatuto del empleado público está vigente desde el año 1978. Es la que rige la vida y la organización de los empleados en la provincia, ojalá sea para bien y tenga criterios mucho más democráticos para definir lo que es una relación laboral entre los que son los trabajadores del Estado y la vinculación con las autoridades pública”.

“Tendría que conversar con algunos los de los Diputados para que me asesoren en relación a esta modificación”, añadió.

“Con la modificación del artículo 12 de la ley 696/78 queda claro que el Estado se autofaculta, me parece bien y es una buena reforma para que aquellos agentes públicos que estén en condiciones de jubilarse puedan hacerlo. Hasta antes de esta reforma lo que establecía el decreto 696 es que cualquiera que esté en condiciones podría seguir trabajando por tiempo indeterminado, es decir que no estaba obligado a jubilase por lo que se genera una sobrecarga en el personal activo, me parece que si esto se faculta lo pueda hacer. Esto es normal en cualquier legislación. Me parece bien que se dé esto”, manifestó.