Misiones: un colectivero rescató a un nene que había sido raptado por un abusador

Un colectivero logr贸 rescatar esta semana a un nene de 11 a帽os que hab铆a sido raptado en la localidad de Arist贸bulo del Valle, Misiones, al detectar que se encontraba con su captor y que por eso no se quiso bajar al llegar a la terminal.

La secuencia se desarroll贸 el martes a la noche, cuando el chofer Cristian Adriel Da Silva, quien hace siete a帽os trabaja para la empresa Expreso Arist贸bulo del Valle y hace tres cubre la ruta nocturna a Campo Grande, a 20 kil贸metros de esa localidad,聽not贸 que hab铆a un nene que no quer铆a bajarse del colectivo una vez finalizado el recorrido.

“El ni帽o subi贸 al colectivo en la rotonda de Arist贸bulo y me dijo si pod铆a esperar unos segundos, cuando mir茅 hab铆a un se帽or comprando en un almac茅n y luego tambi茅n subi贸”, relat贸 Da Silva al sitio Primera Edici贸n de Misiones.

Lo que comenz贸 como un viaje habitual, con el nene cont谩ndole a otro pasajero “que se iba a Campo Grande porque le iban a regalar una bicicleta”, evolucion贸 en una escena que despert贸 alarma en el chofer.

“Cuando me doy cuenta, lo veo cada vez m谩s asustado y ah铆 empec茅 a sospechar”, agreg贸.

“El hombre que llevaba al menor estaba hablando con otro sujeto y el ni帽o lloraba. Yo le pregunt茅 qu茅 le pasaba y se quebr贸: me dijo que quer铆a volver a su casa y si le pod铆a bajar o si en Campo Grande iba a tener otro colectivo para regresar“, record贸 Da Silva.

Seg煤n el chofer, “el hombre trataba de calmarlo, pero no hab铆a caso” y el nene estaba cada vez m谩s nervioso. “Ah铆 fue que le dije: ‘ese no es tu hijo o qu茅 pasa’. Me dijo que s铆, pero el ni帽o comenz贸 a gritar que no“, se帽al贸.

“El tipo me quer铆a convencer que lo lleve a la rotonda donde subieron, pero s贸lo al chico. ‘驴C贸mo le voy a dejar all谩 s贸lo?’, le dije, y el hombre dijo que lo tirara all谩 y que le perdone por el esc谩ndalo”, agreg贸.

Confirmadas las sospechas sobre un posible delito, el chofer sigui贸 viaje y una vez en la terminal de Campo Grande alert贸 a un suboficial del destacamento de Polic铆a de Misiones.

“El polic铆a vino y le pregunt贸 al ni帽o qu茅 pasaba y este le cont贸 todo. Que este hombre le prometi贸 que se iban a Campo Grande a buscar una bicicleta, pero and谩 a saber qu茅 quer铆a realmente con la criatura“, expres贸.

De inmediato el hombre, de 42 a帽os, intent贸 desligarse del chico pero fue detenido por la polic铆a. Luego se supo que tiene antecedentes penales por una denuncia de abuso sexual que data de abril de 2019, y que todav铆a no fue juzgada.

El caso actual recay贸 en el Juzgado de Instrucci贸n 1 de Ober谩 mientras el hombre permanece detenido en la comisar铆a del Campo Grande.