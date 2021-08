MISIONES – Si prospera la apertura de fronteras, la Provincia exigirá certificado Covid negativo, inmunización completa y la aplicación Misiones Digital

El vicegobernador, Carlos Arce, integrante del Comit茅 Cient铆fico adelant贸 que, si se habilita una prueba piloto en Puerto Iguaz煤, 鈥渧amos a pedir lo mismo que en el Arco, Centinela o el Aeropuerto porque Misiones fue la primera que por ley instaur贸 el pasaporte sanitario鈥. Inst贸 a la poblaci贸n a vacunarse, 鈥減orque no hacerlo, favorece a la aparici贸n de variantes que hacen m谩s da帽o como la Delta鈥.

Si prospera la apertura de fronteras, la Provincia exigir谩 certificado Covid negativo, inmunizaci贸n completa y la aplicaci贸n Misiones Digital

鈥淓l legado que nos dej贸 San Mart铆n es el de la libertad y en estos tiempos, todos tenemos la libertad de vacunarnos鈥. La frase pronunciada por el vicegobernador Carlos Arce, no se aparta un cent铆metro de la pol铆tica de inmunizaci贸n y la solidaridad de los misioneros, para que ninguna actividad econ贸mica, tenga que interrumpir su proceso de reactivaci贸n.

El discurso del n煤mero 2 del Poder Ejecutivo en la provincia, se escuch贸 en la tarde de este martes en la plaza San Mart铆n de Ober谩, donde se celebr贸 el acto central por el paso a la inmortalidad del generar Jos茅 de San Mart铆n. All铆 Arce, como m谩xima autoridad de la provincia en la ceremonia, repas贸 los hechos m谩s importantes del 鈥渕isionero鈥 Jos茅 de San Mart铆n y cerr贸 con un mensaje de compromiso de la sociedad misionera.

鈥淓n el discurso mencion茅 la importancia de la libertad y que la sepamos aprovechar. Podemos tener libertad en tener ciertas conductas que son solidarias con el pr贸jimo. Una es conservar los protocolos y otra es vacunarse鈥, reconoci贸 ante la consulta de Misiones Online.

El m茅dico Arce, miembro del Comit茅 Cient铆fico de la provincia, creado para el seguimiento de la epidemiolog铆a en plena pandemia, precis贸 que 鈥渧acunar no s贸lo significa curarse uno mismo, sino ser solidario. Y el hecho de que haya lugares donde no se vacunan, significa que favorece el reservorio de virus. Y sabemos que eso hace que cambien de serotipos como apareci贸 ahora la variante Delta, entonces esos reservorios de virus en personas no vacunadas, pueden hacer mucho m谩s da帽o鈥.

鈥淚nstamos a la gente a que se vacune para eliminar el virus鈥, repiti贸 Arce.

El funcionario admiti贸 que 鈥渓a vacuna no es obligatoria. Cada uno tiene la libertad de elegir, pero apelamos a los beneficios de aquellos que est谩n vacunados. Cada vez habr谩 m谩s beneficios y no s贸lo econ贸micos, sino para cualquier tr谩mite. No hay que olvidarse que la provincia no dio marcha atr谩s en ninguna de las actividades que se habilitaron hasta ahora鈥.

Dio como ejemplo 鈥渓a habilitaci贸n de eventos, fiestas o cumplea帽os que tanto se necesitaba, hay que pensar en esa gente que tanto tiempo estuvo sin lograr un ingreso econ贸mico鈥.

APERTURA DE FRONTERAS

Mientras el gobierno nacional define si atiende la demanda del gobernador Oscar Herrera Ahuad de avanzar en una prueba piloto en el puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguaz煤 con Foz de Iguaz煤, Arce mencion贸 que 鈥減odemos ir hacia una liberaci贸n del turismo en Iguaz煤, siempre con prolijidad y de manera paulatina. Pero necesitamos que la gente se vacune鈥.

Enfatiz贸 el vicegobernador que, con relaci贸n a los requisitos que se exigir谩 para el ingreso a la provincia, sugiri贸 que 鈥渓o ideal es que las mismas empresas que otorgan los viajes pidan el pasaporte sanitario. Si no es as铆, vamos a hacer como hicimos en el Arco, en Centinela y en el aeropuerto. Vamos a pedir el certificado de Covid negativo en las 煤ltimas 48 horas y en este caso con la inmunizaci贸n completa m谩s la aplicaci贸n Misiones Digital que nos permite la trazabilidad鈥.

Defendi贸 esa medida porque 鈥測a tuvimos buenos resultados. Pasamos vacaciones de julio, semana santa, vacaciones de verano con ingresos a la provincia donde se hizo este tipo de control y no tuvimos modificaci贸n de la curva epidemiol贸gica鈥.

鈥淭enemos que seguir con el pasaporte sanitario, porque Misiones fue la primera provincia que por ley lo instaur贸鈥

El galeno descart贸 la modalidad que se implementa en otros pa铆ses, se solicitar un seguro de salud, para extranjeros que ingresen a la provincia. 鈥淢endoza por ejemplo, implement贸 un seguro de salud, en lugar de un certificado de Covid negativo y no tuvo buenos resultados. Porque la salud no se puede cuantificar, no se puede cuantificar hasta cuando atend茅s a un paciente y hasta cuando no. Una vez que un paciente ingresa al sistema de salud misionero, la atenci贸n es hasta que est茅 sano en su casa鈥.

Y reafirm贸 que 鈥渆l mismo pasaporte sanitario que le pedimos a los misioneros, le vamos a pedir a los extranjeros鈥.