MISIONES – Santo Tomé: suspensión del carnaval y polémica reorganización

En las 煤ltimas horas, la Comisi贸n Central del Carnaval confirm贸 que el carnaval 2021 se suspendi贸 por la pandemia del coronavirus. Aprovechando esto (el anterior carnaval no sali贸 por un tema econ贸mico), la Comisi贸n Central del Carnaval se encuentra abocada a la confecci贸n y reelaboraci贸n del reglamento interno de los carnavales, basados, en principio con el carnaval de Paso de los Libres. Esa reorganizaci贸n contemplar铆a categor铆as, las que dejar铆an afuera de los beneficios a comparsa Col贸n.

鈥淗ay reuniones que vienen realizando las comparsas, realizando un reglamento interno nuevo y una modificaci贸n en general de los carnavales. Se reunieron con la viceintendente, y despu茅s de eso se reunieron conmigo, y ah铆 me comentaron de esta idea que tienen de las modificaciones, de las internas de los desfiles, de los puntajes. Estuvieron hablando con gente de Paso de los Libres, est谩n queriendo hacer algo muy parecido a Libres, y estoy de acuerdo, ellos son que viven el d铆a a d铆a de las comparsas, y son quienes deben hacer las modificaciones. En ese sentido tienen mi apoyo鈥, cont贸 Mariano Garay, intendente de Santo Tom茅.



En este sentido, la Comisi贸n manifest贸 al jefe comunal la intenci贸n de hacer dos categor铆as, 鈥渆n categor铆a A estar铆an Fon Fon, Marab煤 e Ipanema, y en categor铆a B estar铆a Col贸n. El argumento que ellos esgrimen es el tema de la documentaci贸n, de la personer铆a, el incumplimiento por parte de Col贸n con esto, y la no participaci贸n en las reuniones. Eso van a presentar al Concejo Deliberante, porque debe ser un proyecto que se apruebe por Ordenanza en el Concejo. La decisi贸n final la tendr谩 el Concejo, en definitiva. Seguramente ir谩n las comparsas a exponer鈥.

Por otro lado, Garay se帽al贸 que no tiene inter茅s de enfrentarse con ning煤n representante de comparsas. 鈥淓sto es una cuesti贸n que la tienen que resolver las comparsas, en todo caso es la viceintendente la que debe reunirse a dirimir este tipo de cosas鈥. Agreg贸: 鈥淣o estoy diciendo que Col贸n se vaya, o que se quede, no me corresponde. Les dije s铆 que ten铆an que hacerlo por ordenanza鈥.

En esta oportunidad, la mayor铆a de las comparsas pide que Col贸n participe pero no compita, y por ende, no perciba el porcentaje de regal铆as. Hoy se debate tambi茅n el porcentaje: quedar铆a el 33 % todas iguales (Fon Fon, Marab煤 e Ipanema), y Col贸n que participe, pero sin obtener ni siquiera el beneficio de entradas. Obviamente Col贸n no est谩 de acuerdo.

Aparentemente, Comparsa Col贸n tuvo una asamblea general en marzo, y la lista presentada (y ganadora) estar铆a compuesta por: Ernesto Da Silva (presidente desde hace siete a帽os), Santiago Saucedo, Mar铆a Marta Silva, Mirta Noem铆 Pugacz, Justo Dami谩n Goroso, Carlos Alberto Olivera, Jos茅 Ram贸n Acosta, Jorge Caba帽a, Karina Gim茅nez, Luis Alejandro D铆az, Claudio de Jes煤s Fern谩ndez, Ricardo Daniel Soto, Vanesa Ram铆rez, Sandra Acosta, Carmen L贸pez y Mariano Benigno D铆az.

El listado fue presentado, tras esta pol茅mica, en las redes sociales; pero a煤n no fue presentado en Personer铆a Jur铆dica de la provincia de Corrientes.

En relaci贸n a la posibilidad de un nuevo cors贸dromo, el intendente dijo: 鈥渘os hemos comprometido a pasarle los planos de los lugares que estamos pidiendo a Naci贸n, que son chacras de Gendarmer铆a, para que ellos puedan evaluar cu谩l es la m谩s conveniente para el futuro cors贸dromo. A partir de all铆 nosotros vamos a gestionar ante el AABE (Agencia de Administraci贸n de Bienes del Estado), que ya nos dio oportunamente un visto bueno para otorgarnos algunas de esas chacras鈥, dijo.