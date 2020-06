MISIONES – Primera salida recreativa invadió de emoción a vecinos de Candelaria

Muchas personas han tomado la cuarentena con mucha responsabilidad, al punto que no salían de sus casas, tal el caso de Rosana Meza, quien el domingo pasado tomó la decisión de salir por primera vez de su casa a una caminata recreativa desde que comenzó la cuarentena. El Lugar elegido fue la costanera de la localidad, como muchas personas la eligen para andar en bicicleta, caminar o trotar.

El Territorio recorrió el lugar que fue supervisado por la policía de Candelaria para que se cumpla con el distanciamiento social y el uso del barbijo y dialogó con Rosana, una docente que paseaba junto a su hija y nieta y Ciro, su caniche, este último también es la primera vez que salió con su dueña y se veía muy feliz.

“Me siento tan emocionada por esta salida, siempre he venido aquí antes de la pandemia y nunca he apreciado lo maravilloso que es nuestro río, este lugar, el paisaje, la naturaleza que rodea el lugar, es difícil explicar lo que siento, cuando comenzó la cuarentena, para mi inesperada porque parecía tan lejano el Covid del que todos hablaban y de pronto ya estaba entre nosotros, recuerdo que habían comenzado las clases y yo estaba con mis alumnitos del nivel inicial del NENI 2068 y los despedí con un hasta mañana, esa tarde se declaró la cuarentena y no pensé que sería algo tan largo”, manifestó Rosana.

La docente continuó su relato diciendo “vinieron las clases virtuales, una nueva experiencia para todos, al principio eran todos los días y ahora son tres días a la semana, es algo nuevo en medio de este virus que nos atemorizó y nos atemoriza a muchos, al principio de la cuarentena sentí como ataques de pánico, más aún porque estaba con un problema de salud que me dejó sin caminar varios días, se juntó todo, fueron días tremendos, me costaba mucho entender como sé que le pasó a muchos, sabía y sé que la única manera de protegernos es resguardándonos y ahora que tenemos la oportunidad de recrearnos un poco ser responsables y mantener el distanciamiento social , usar el barbijo, usar todas las medidas de prevención que ya todos conocemos”.

Con respecto a las salidas recreativas indicó “es maravilloso, yo soy de acá pero mis sentimientos son muchos, vine con la idea de sentarme un rato pero no se puede, solo se puede circular, pero es valioso este momento, muy valioso, un alivio para el alma” cerró.

Carolina, madre de dos niñas también paseaba con ellas en la costanera y comentó a El Territorio “mi caso fue muy emocionante porque a veces veníamos acá, pero era como algo normal, lo que me pasó con mi nena más grande que tiene cuatro años, cuando llegábamos vio el Río, la arena, y me dijo con una alegría que solo los niños son capaces de expresar, ” gracias mami, no sabía que me traerías al mar, esta re bueno” lo decía exclamando sin quitar su mirada del agua del Río que parece estar más lindo que nunca dijo la mujer

La tarde estaba con un sol espléndido y la gente seguía llegando, respetando las indicaciones policiales y algunos niños hasta se animaron a subirse a los juegos que hay en la zona.