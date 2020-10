MISIONES. Prevén suba del consumo domiciliario de energía

La época estival se acerca y el calor misionero ya empieza a sentirse. Tratar de paliar las altas temperaturas es un desafío y conlleva indefectiblemente a que se incremente el consumo de energía eléctrica, debido al uso masivo de aires acondicionados y ventiladores.

A esto se suma la situación de pandemia que persiste y pone en jaque las vacaciones con viajes al exterior o a otras provincias, por lo que muchas familias misioneras invirtieron en nuevos sistemas de aire, ventilación, y la instalación de piletas, lo que también aumenta el consumo, puesto que los equipos, como filtros por ejemplo, funcionan con energía.

Este combo vaticina un fin y comienzo de año complejos en cuanto al suministro en toda la provincia, y preocupa de sobremanera a las cooperativas y vecinos, que ya en los días calurosos de septiembre y octubre sufrieron serios inconvenientes, con reiterados cortes.

Desde Energía de Misiones, el presidente Guillermo Aicheler indicó que se está previendo la situación, aunque por el momento no hay un impacto tan grande debido a que muchas empresas no están trabajando al 100%; no obstante, aclaró que a medida que se vaya normalizando se tendrá que ir tomando más recaudos para no colapsar el servicio.

“Hoy hay mucha gente que no está trabajando, los hoteleros por ejemplo, que recién están empezando. Pero se va a ir normalizando. Por eso recomendamos el uso criterioso de la energía absolutamente a todos”, manifestó.