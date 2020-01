MISIONES – Los balances de las cooperativas eléctricas arrojaron números en rojo

A medida que se van difundiendo los cierres de los distintos ejercicios contables, se van conociendo de qué manera la crisis económica del año pasado que abarcó todo el país terminó afectando con dureza a las cooperativas de Misiones.



Los efectos fueron negativos por igual a las que en mejores condiciones se encontraban como la de Puerto Rico que terminó con 33.446.941 pesos de pérdida neta del ejercicio, a las que arrastraban problemas financieros como de Oberá con 187.115.901 millones de pesos de resultado negativo y ahora, también se conoció que terminó con números en rojos, la entidad Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel).



El balance cerrado al 30 de septiembre 2019 ajustado por inflación, arrojó un déficit de 124.000.000 de pesos. Destacan además que en medio de la crítica situación, se realizaron inversiones por 74.000.000 de pesos.

Estos recursos fueron destinados pensando en la expansión de los servicios de agua potable y energía.

La CeelSegún los datos que comenzaron a conocerse, los ingresos por ventas de bienes y servicios en la Ceel, crecieron tan solo un 4% en este ejercicio pasando de $ 879.000.000 a $ 918.000.000 de pesos.

Los resultados que estarán a consideración de los socios en la próxima asamblea, surge que los costos vinculados a dichas ventas, desde compra de energía, gas, señales de televisión e internet, pasando por químicos para potabilización entre otros, crecieron un 30%. Esto, según los números que se conocieron, pasaron de 432.000.000 de pesos en el ejercicio anterior a 561.000.000 en el presente ejercicio. En cuanto a los costos impositivos, laborales, administrativos y operativos se han reducido alrededor de un 7%.

Del resumen del resultado de la Ceel que se conocen, estos costos generaron un incremento en el quebranto de la Ceel, en especial en el sector de energía. También recuerdan que las cooperativas y Energía de Misiones (ex Emsa) como distribuidoras, acompañaron la política del gobierno provincial de limitar los aumentos del VAD (Valor Agregado de Distribución) para que sus usuarios no fueran afectados por los importantes incrementos recibidos de la Nación.Asimismo, se detalla que en el sector agua, se mantuvo igual tarifa desde junio de 2018 a julio del año pasado. Indicaron que ello fue a fin de intentar evitar mayor carga en materia de costos a los usuarios.



En otro de los rubros que brinda servicio la Ceel, de televisión, añaden que en medio de la crisis se intentó mantener un abono menor a las que brindan las grandes empresas nacionales de cables en el país.

CeloLa reciente asamblea de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) aprobó un balance con pérdidas por más de 187 millones de pesos, números que siembran un serio interrogante sobre el futuro de la entidad.



Sin embargo, al mismo tiempo los delegados aprobaron un incremento salarial del 55 por ciento para los integrantes del Consejo de Administración, lo que despertó innumerables críticas de los socios.

Para colmo, en los últimos días de diciembre y los primeros de enero, se sucedieron los cortes en los suministros de agua potable y energía eléctrica. Como contrapartida, lejos de brindar explicaciones al respecto, desde la entidad emitieron un comunicado de prensa informando que a partir del mes en curso interrumpirán los servicios a los socios que adeuden una factura, por lo que instaron a regularizar la situación para evitar el costo de reconexión.

Con relación al balance, el contador Andrés Coudet, referente de la oposición que compitió en las últimas elecciones, explicó que “sólo los sectores comunicaciones y sepelios dieron saldo positivo en el balance. El gran problema de la Celo es la cantidad de personal que tiene, y del otro lado está el socio que soporta esa carga”. “Creo que hay muchas cosas por corregir. La cooperativa tiene un rojo de casi 200 millones y se está pagando la deuda vieja, pero en forma permanente se generan intereses, los valores se tiran para adelante y no hay capacidad financiera para recuperar eso. Más la carga de personal e insumos, lo que encarece los servicios para el socio”, agregó.

Pedro Andersson, presidente de la entidad, argumentó que “recaudamos 100 millones y tenemos para pagar 110 millones todos los meses, con tarifa plana hasta julio y obligaciones que suben, así que veremos qué hacer para tratar de mejorar el déficit”.

Sostenimiento

El presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem) Ángel Kuzuka afirmó que “las cooperativas, dentro de todo y con todas las dificultades que hay, lo que refiere al pago de personal se está cumpliendo”.

No obstante, los problemas financieros que tienen las entidades -derivadas en parte por la baja en el Valor Agregado de Distribución (VAD), hacen que otros compromisos sean más complejos de cumplir, como por ejemplo, la compra de energía a la empresa provincial o bien, las inversiones en los servicios. “A todas se les está dificultando poder cumplir en tiempo y forma los pagos pero están sabiendo que la situación está ajena a nosotros, porque se usa parte del ingreso para cubrir otras cosas y repercute en la compra de energía a la empresa provincial”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.



Asimismo, mencionó que “las cooperativas que tienen muchas zonas con extensión rural son las más perjudicadas, porque tienen muchos postes que están en medio de montes, árboles. Y a veces se tiene que hacer todo un movimiento de personal por un solo usuario y se vuelve difícil”.

“Venimos discutiendo mucho de que hay una tarifa única y no es lo mismo prestar el servicio en la zona urbana que en la zona rural”, adujo.Al tiempo que argumentó que “uno de los planteos que siempre hacemos nosotros al Gobierno provincial es un descuento en la compra o un reconocimiento para poder tener algún beneficio, que nos genere ingresos para poder afrontar las obligaciones de acá en adelante”.

En Cifra

$124.000.000

Es el déficit que arrojó el ejercicio financiero de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado Limitada(Ceel), mientras que se realizaron inversiones por 74.000.000 pesos.

$187.115.901

Fue el resultado negativo que obtuvo el balance de la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (Celo), y pese a eso, la administración se incrementó el sueldo en un 55%.



Las deudas a Cammesa crecieron un 50%

Las distribuidoras eléctricas de todo el país quedaron debiendo unos 29.194 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hasta noviembre del año pasado.



Esto representa un salto del 50 por ciento en relación a los 19.507 millones de pesos que adeudaban a diciembre de 2018 por la energía comprada, según un informe del Observatorio de la Energía (Oetec).



Con el congelamiento extendido de las tarifas, la cadena de pagos del sector puede deteriorarse aceleradamente y el Estado deberá aportar más subsidios, según contaron en off the record fuentes consultadas por el diario El Cronista.Algunos distritos, como Chaco, arreglaron con el Estado para cancelar la deuda.

Asimismo, sin actualizar sus ingresos desde marzo del año pasado -pese a que la norma vigente habilitaba a un incremento en agosto-, directivos de Edenor y Edesur analizan dejar de pagar parcialmente la factura de energía a Cammesa.



Cabe destacar que las grandes empresas energéticas fueron las beneficiadas con los tarifazos que dispuso la anterior gestión de Mauricio Macri. En consecuencia, las energéticas incrementaron sus ingresos por ventas un 995% en promedio entre 2015 y 2018. Es decir, obtuvieron grandes márgenes de rentabilidad, a costa del aumento de la luz en todo el país.



El porcentaje de rentabilidad obtenido se desprende de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), basado en la información que las propias firmas presentaron en la Comisión Nacional de Valores.



Los tarifazos acumularon alrededor de 2.200% en el caso del gas y superaron el 3.000% en el de la luz.”El crecimiento de las ventas sin el correspondiente aumento de la producción permitió a las energéticas obtener resultados integrales que superan en todos los casos los 2 mil millones de pesos constantes del 2018. Pampa Energía, la que más rentabilidad obtuvo: 24.819 millones de pesos”, sentencia el informe.A pesar de las cifras, el informe señaló que “la generación de energía eléctrica cayó un 5,3% en 2018 en relación a 2015, la producción de gas un 2,8%, el gas licuado de petróleo un 11,4% y el Gasoil un 5,4%”.

En cifras

$29.194

Millones de pesos, es lo que las distribuidoras de todo el país adeudan en total a la empresa mayorista de energía eléctrica.



La tarifa social impacta también en las entidades locales

En la jornada del último jueves, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la continuidad de la Tarifa Social en energía para todo el territorio provincial durante los meses de enero febrero, “mientras se esperan definiciones del Gobierno nacional”.

Es que la tarifa diferenciada para la tierra colorada fue uno de los planteos que el mandatario misionero ya llevó a la Nación. El beneficio se extiende desde el año pasado, cuando por orden del entonces gobernador Hugo Passalacqua, la Provincia comenzó a sostener las tarifas energéticas. Entre los requisitos para acceder se menciona que quien se postule debe percibir ingresos que no pueden superar el doble del salario mínimo, vital y móvil, no tener más de una propiedad, no tener un móvil o embarcación de menos de diez años de antigüedad, debe ser beneficiario de algún plan social o tener monotributo social. Sobre la continuidad, Kuzuka aseveró que “nosotros en este descuento hacemos una declaración jurada que después a través de la empresa de energía nos hacen una nota de crédito por lo que dimos de tarifa social”.

“Nos hace un poco más difícil de que no nos genera VAD, porque ya que tenemos un VAD depreciado, la tarifa social no tiene tampoco VAD para hacer mejoramientos. Lo venimos hablando hace varios años, cada vez nuestro VAD se va achicando más y se debe a los grande incrementos que tuvo nuestro socio”, explicó.

Y determinó que en este tiempo no se pudo actualizar el VAD debido a los constantes incrementos en el costo de energía“El VAD se usa para mantenimiento, transformadores, pago de personal, todo el servicio. Repercute bastante y más cuando tenés tormentas de verano, cada vez se agrava más. La plata no nos alcanza para nada y se hace complejo y difícil”, puntualizó.Y atestó: “Estamos en el medio porque somos conscientes de que nuestros socios y usuarios también tienen dificultades para hacerle frente, por lo que no se le puede aumentar tanto”.

En ese marco,mencionó también el alto índice de morosidad que se registra entre los usuarios. “Es cierto que fuimos bastante más duros en presionar el cobro. El tema es que si no cobramos no podemos prestar el servicio como corresponde y. Las cooperativas se pusieron firmes en el cobro en término, pero se trata de ayudar, con pagos parciales, buscando soluciones. Cada cooperativa se maneja en forma particular. Hay flexibilidad, se va evaluando caso por caso”.