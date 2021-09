MISIONES. Existe una importante falta de neumáticos

Varios propietarios de casas de ventas de neumáticos hicieron referencia a la falta de neumáticos en toda la provincia. El recorrido en varias casas y, los consultados coincidieron en remarcar que el principal motivo es la reposición de la mercadería y la importación de los productos.

En referencia a la falta de neum√°ticos en toda la provincia, Santiago Febre, propietario de neum√°ticos Febre indic√≥ que, ‚Äúes cierto que la demanda pos-pandemia fue buena, tuvimos un buen movimiento. Pero estamos sufriendo, y el rubro est√° golpeado por la faltante que hay. Es realmente terrible, por el freno a las importaciones, y a las fabricas les est√° faltando insumos. La pandemia hizo que las fabricas se retrasaran much√≠simo. Hoy estamos con mucho faltante de stock, por todas esas causas‚ÄĚ.

Para Enrique Borel, propietario de Borel Neum√°ticos, ‚Äúen principio est√° faltando la l√≠nea que mayor demanda tiene, que son las llantas 13 y 14. Ten√≠amos stock, se va vendiendo y la reposici√≥n est√° muy dif√≠cil. La falta se nota en todo el pa√≠s, es un problema nacional. Tiene que ver con la econom√≠a argentina, porque a lo mejor no le conviene vender a nuestro mercado, porque son todas importadas‚ÄĚ.

Tambi√©n se refiri√≥ a la situaci√≥n en otros rubros, ‚Äúes bastante complicada, b√°sicamente la parte agr√≠cola, es muy importante la falta de mercader√≠a no est√° ingresando. Mientras que, en camiones, aunque es menor, tambi√©n est√°n en problemas‚ÄĚ, y agreg√≥ que, ‚Äúel tema es que las fabricas no est√°n entregando la cantidad de cubiertas que son necesarias. B√°sicamente Goodyear importa todo, no tiene f√°brica de elaboraci√≥n local entonces, complica m√°s todo el tema de la importaci√≥n‚ÄĚ.

Desde Neum√°ticos Fontana, contaron que ante la falta de productos solicitan a los clientes sus n√ļmeros de tel√©fono, y cuando ingresa la mercader√≠a solicitada son ellos quienes avisan esta novedad, ‚Äúporque no sabemos cu√°ndo van a llegar, porque a nivel nacional tampoco saben que van a dejar pasar por las aduanas y que no. Y no sabemos decirles a los clientes la fecha de llegada del neum√°tico‚ÄĚ.

Mientras que Febre, reconoci√≥ que, ‚Äútodo lo que sea auto de gama media a gama alta, siempre le recomendamos que con tiempo hagan los pedidos, porque son los que m√°s cuestan conseguir. Por lo menos con 15 o 30 d√≠as de anticipaci√≥n, porque hay que ponerse a buscar el neum√°tico para cada cliente en especial‚ÄĚ.