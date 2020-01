MISIONES – Comienza a llegar ayuda para la familia que cría a 12 menores en Fracrán

La numerosa familia que reside en colonia Sierra Grande de Fracran, a más de 35 kilómetros de San Pedro y otros 35 de San Vicente, lucha diariamente para salir adelante, sin embargo, mensualmente no reciben más de 12 mil pesos con los que deben cubrir todos los gastos que conlleva alimentar al núcleo, resultando insuficiente.



Durante la mañana de este martes 14 de enero, recibieron una enorme cantidad de llamados telefónicos de personas que estarían enviando ayuda.Soledad Albrindi y Jorge Ostapiuk, son una pareja que reside junto a doce menores de edad, de ellos 5 son hermanos de la mujer quien, atendiendo a un pedido que le hiciera su padre antes de morir, afrontó el enorme desafío y se hizo cargo de ellos.



Cuando tomó la decisión de vivir con sus hermanos, en septiembre del 2018, debieron desarmar la vieja casa y volver a construirla, llegando a vivir en una carpa por unos días. Para la edificación, en su momento, recibieron algo de madera por parte de acción social de San Vicente, sin embargo, la vivienda es pequeña y en días de lluvia entra agua.



Pese al esfuerzo que realizan, les muy difícil costear los costos de reparación y ampliación de la misma, aunque la comodidad no es lo que les preocupa sino tener alimentos y poder comprar los útiles, porque todos asisten a la escuela.



“Yo no tengo problema con la casa, que falten algunas cosas, lo que me importa es tener un lugar donde estar con ellos, no estoy cobrando la asignación universal de mis hermanos, no cobro más de 11 mil pesos por mes, si alguien tiene duda puede venir a ver cuándo cobro, eso no alcanza” indicó a El Territorio, Soledad Albrindi.



La valiente hermana, hizo referencia a la repercusión del pedido de asistencia, mostrándose muy agradecida ya que de recaudar mercadería podrá destinar algo de dinero en la compra de útiles para los menores “Muchos llamados recibimos, estoy muy agradecida, por la tarde comenzarían a llegar las donaciones, yo solo quiero que mis hijos, criados y hermanos estén bien, mucha gente no entiende pero hay que estar en mi diaria realidad” señalo Soledad.



En lo que respecta el seguimiento del caso por parte de la secretaría de Acción Social de San Vicente, entre septiembre del 2018 a la fecha, aseguró que “Recibimos algunas visitas luego de la primera intervención pero no volvieron a darnos con mercadería, todo lo que recibimos cuando venimos a vivir acá fue destinado a mis hermanos”.



La mujer aprovechó para aclarar sobre el acceso al agua “Habíamos recibido una bomba, se quemó y volvimos a comprar otra, solo que no es lo suficiente potente como para que llegue el agua necesaria a la casa, apenas llega un poquito” .