MISIONES. Avanza la zafra yerbatera y el kilo de hoja se paga 65 pesos

La cosecha de yerba mate avanza en Misiones, y en medio de la zafra gruesa, en algunos secaderos abonan entre 62 y 65 pesos por el kilo de hoja verde. En este sentido, los valores se ubican hasta un 38,29% por encima de lo que laudó hace un mes atrás la Secretaría de Agricultura de la Nación, que había dispuesto como precio mínimo 46,89 pesos.

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad la cosecha arrancó un mes después debido a las demoras en la brotación de las plantas, luego de la fuerte sequía que afectó a la actividad a principios del año. Pero el avance en la normalización de las lluvias a partir de marzo genera expectativas para los próximos meses, más aún para el segundo semestre, cuando se esperan más precipitaciones hacia el final de la cosecha gruesa y también para la zafra de verano.

“Comenzamos bien la zafra gruesa. La sequía dejó muchas secuelas y la cosecha comenzó bastante más tarde de lo habitual. La zafra de verano comienza en diciembre y va desarrollándose en enero. Desde febrero y hasta fines de abril la cosecha prácticamente ni había arrancado, recién en mayo comenzó a haber un poco más de movimiento y ahora en lo que va de junio. Esta demora complica bastante”, aseveró Claudio Hacklander, productor yerbatero y director del sector de la Producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

El crecimiento en la cantidad de lluvias, que entre marzo y abril se ubicó por encima de los promedios mensuales habituales, ayudó a la brotación y recuperación de las plantas.

Insistió en que para el próximo semestre será clave que se mantenga el ritmo de lluvias diarias. Eso marcará el desempeño de la cosecha en el rendimiento final por kilos totales, que mensualmente se releva.

“Veremos a finales de la cosecha (en septiembre) cómo resultan los números y si realmente se llegan a levantar los kilos que por ahí no se pudieron hacer a principios de año”, manifestó.

Sobre los precios que se manejan por kilo, el productor detalló que “hoy en toda la zona productora, haciendo un relevamiento, los precios andan en 65 pesos de promedio puesto en secadero, cosa que ese valor lo recibíamos ya en septiembre del año pasado. El tema del laudo siempre es un precio de base para la materia prima, fueron muy pocas las veces donde realmente el precio oficial fue el que rigió para la compra y venta”.

Por su parte, en la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, el presidente del consejo de administración, Héctor Dingler, manifestó que “la cooperativa paga 64 pesos el kilo de hoja verde y los productores pueden elegir entre cobrar todo junto y al contado o dejar un saldo para más adelante. El ingreso de hoja verde a la planchada de nuestro secadero es incesante y se puede apreciar que son pequeños productores, porque traen las cargas en su camiones y camionetas, hasta dos o tres viajes por día”.

En tanto, Ariel Steffen, productor yerbatero de San Pedro, manifestó que “con los precios están viniendo bien y se están pagando por encima de los precios oficiales. Actualmente, en los secaderos se está abonando 65 pesos por kilo de hoja de verde”. Si bien destacó que los precios actuales, indicó que es un valor que no acompaña los índices inflacionarios en el país.

“Un valor que acompañaría la inflación sería que por kilo se esté pagando 90 pesos”, analizó el colono.

Asimismo, recordó que muchas de las plantaciones se vieron afectadas como consecuencia de la sequía que afectó a la provincia hacia finales del 2021 y entre los meses de enero y febrero, hecho que en su caso provocó la pérdida del 50% de las plantaciones.

“En lo que respecta a las plantaciones nuevas, se perdieron en su totalidad y en lo que tiene que ver con las plantaciones más viejas, se lograron mantener y tuvieron un crecimiento para esta cosecha gruesa que estamos transitando”, señaló.

Al mismo tiempo, relató que el faltante de combustibles está afectando a la actividad, hecho que complica la movilización y traslados de la producción a los secaderos.

“El precio de los combustibles registró un fuerte incremento en los últimos meses y los valores no acompañan. Tenemos muchos problemas para conseguir combustible y parte de la cosecha no la podemos levantar por esta situación de faltante. En el interior, principalmente en las poblaciones más pequeñas, el combustible no se está consiguiendo y eso afecta a la producción yerbatera, más teniendo en cuenta que el precio del gasoil está prácticamente en el orden de los 200 pesos, un precio muy elevado para afrontar si los precios no acompañan”, planteó Steffen.