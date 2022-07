MISIONES. Alquileres suben más del 57% y no hay casas para alquilar

Llegó julio y muchos inquilinos están recibiendo actualizaciones sobre sus contratos de alquiler con subas del 57% o más, según se indicó desde inmobiliarias locales. Ocurre que siguiendo la actualización fijada por la Ley 27.551 de Alquileres, los montos a pagar por los inquilinos sufren un brusco salto.

Pero a pesar de ello, quienes alquilan destacaron que no hay opciones para cambiar de vivienda. E inclusive los nuevos inmuebles se ofrecen a valores muy superiores a los alquileres actuales. Se ejemplificó que hay ofertas de monoambientes que superan los 40.000 pesos mensuales en la zona del centro de la ciudad. Y son inalcanzables para la mayoría de los posibles inquilinos.

“Si se están aplicando aumentos del 57% o más. Se está cumpliendo lo que dice el índice de aumento del Banco Central que toma el promedio de las subas salariales y la inflación. Por lo tanto ese promedio tira para arriba los alquileres”, comentó Adrián Torres, integrante de la asociación de inquilinos.

Destacó en tanto, que lo que preocupa a muchas familias, es que no hay opciones económicas para poder cambiarse. “Desgraciadamente no hay ofertas, la gente busca alternativas pero no las hay. No hay casas, no digo cerca del centro, en los barrios tampoco se encuentra. Y si hay nuevas construcciones los precios son altísimos, mucho más altos que lo que subieron los contratos”, analizó.

Así ejemplificó “una persona que estaba pagando unos 25.000 pesos por su alquiler, ahora fácil se les va a casi 40.000 pesos por mes. Pero aún así, a pesar de ser un brusco aumento, es menor a lo que salen algunos alquileres nuevos. Hay monoambientes que se ofrecen a más de 40.000 pesos y una familia no puede vivir ahí”, razonó.

Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, explicó que los aumentos se están aplicando en base a ley de alquileres. Y cuestionó que la normativa deja por muchos meses sin actualizar los valores de las propiedades.

Apuntó por otro lado que además de los inquilinos, hay propietarios muy preocupados por la falta de actualización de sus propiedades.

Desde el sector inmobiliario se acotó en tanto que a la incertidumbre de los últimos meses, se sumó lo que ocurre con el dólar actualmente y el peligro de una aceleración de la inflación.

Para María Bowler, empresaria del sector inmobiliario, lo criticable del sistema de actualización de costos es que se debe esperar todo un año para los aumentos. Agregó que además de las fuertes subas, hoy el mercado resalta por la escasa oferta de propiedades.

Juan Maidana, empresario inmobiliario en la capital provincial, destacó que la normativa de actualización de tarifas genera muchas complicaciones.