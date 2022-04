Misión de alto nivel de la Unión Europea viajará a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, viajarán a Ucrania esta semana, reveló en su cuenta de Twitter el primer ministro esloveno, Janez Jansa.

“Los diplomáticos eslovenos serán acompañados por los lituanos en Kiev. Y también la misión de la UE está volviendo a Kiev. Eslovenia mostró el camino”, tuiteó Jansa.

Por motivos de seguridad, la Comisión de la UE no incluyó el posible viaje de la presidenta en su agenda, pero es posible que se realice a fines de esta semana.

El sábado, Von der Leyen estará en Varsovia para la conferencia de donantes internacionales “Stand up for Ukraine” y el acceso más rápido a Ucrania, y en particular a Kiev, es precisamente desde Polonia.