Mirtha Legrand asistió a los comicios con sus 98 años: “Siento una felicidad enorme”

La jornada de las Elecciones Legislativas 2025 se vivió intensamente desde las primeras horas de este domingo, con millones de argentinos acudiendo a las urnas. Entre las figuras más destacadas que cumplieron con su deber cívico, Mirtha Legrand asistió a votar alrededor de las 13 horas, rodeada de flashes y aplausos.

Fiel a su estilo inconfundible y a su compromiso democrático, la “diva de los almuerzos” llegó con puntualidad y gran elegancia a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, ubicada en la calle Güemes 4621. Apenas descendió de su vehículo, fue abordada por la prensa y respondió con el carisma que la caracteriza sobre su estado de ánimo ante la jornada electoral. “Sí, contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, comentó, fusionando el éxito profesional con el fervor ciudadano.

Mirtha no dejó pasar la relevancia de este día histórico, que marca el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. La conductora manifestó su entusiasmo por esta novedad: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”. Con esta frase, no solo celebró la implementación de la BUP, sino que también resaltó su elección de vestuario en tonos patrios como un símbolo de pertenencia y orgullo nacional.

La diva recordó con emoción sus primeras experiencias en las urnas, un detalle que subraya su trayectoria icónica: “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!”. Entre selfies, elogios y aplausos de los presentes, la conductora fue testigo y parte activa de un domingo donde la tradición, la televisión y la vida cívica volvieron a cruzarse.

Luego de emitir su voto, Mirtha fue nuevamente abordada por los medios de prensa, quienes le consultaron sobre sus sensaciones tras cumplir con su deber cívico. La conductora, visiblemente emocionada, compartió un deseo que resuena con los valores democráticos: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”.

Finalmente, cuando le preguntaron si el acto de votar aún hoy la movilizaba, la Chiqui fue contundente y sincera: “Siempre”, confesó, dejando en claro la emoción intacta que le despierta ejercer su derecho ciudadano, tal como lo hacía en sus comienzos.