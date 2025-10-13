Milei encabezó acto en Corrientes: “Estamos en un momento bisagra”

El presidente de la Nación se reunió con dirigentes y candidatos libertarios en vistas a las elecciones nacionales. Participó de una caravana.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado a la tarde un acto en Corrientes con Virginia Gallardo. Otra vez el Presidente dio un discurso con megáfono para apoyar a los candidatos locales a las elecciones del 26 de octubre y polarizar con el kirchnerismo. Más temprano había pasado por Chaco, donde arengó a sus seguidores en la Plaza Belgrano de Resistencia, y antes se había reunido con el gobernador Leandro Zdero (Ver página 4).

Milei arribó a la ciudad de Corrientes, donde encabezó un acto desde las 17 en la avenida Costanera, en la intersección con 25 de Mayo. El mandatario fue recibido por simpatizantes y candidatos locales de La Libertad Avanza, entre ellos Virginia Gallardo, Isidoro Redcozub y Lisandro Almirón.

En un breve discurso a la salida del Hotel Turismo de Corrientes, megáfono en mano, antes de iniciar su recorrido por la costanera, Milei señaló: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación, y hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”, expresó Milei en Corrientes.

“Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Les pido que sepan que estamos a mitad de camino”, concluyó Milei, ovacionado por la militancia libertaria.

Durante su discurso volvió a apuntar contra los indicadores heredados y defendió los avances de su gestión. “No queremos inflación. No queremos inseguridad. No queremos 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza”, exclamó el mandatario ante la militancia libertaria reunida frente al escenario principal.

En ese marco, lanzó una frase de fuerte carga simbólica: “Estado o volvemos al narco-Estado”. La expresión fue recibida con aplausos por el público presente, al tiempo que buscó marcar un contraste entre su gobierno y las administraciones anteriores.

Por su parte, Virginia Gallardo destacó la masiva convocatoria y el respaldo al Presidente: “Los correntinos sabemos lo que significa el esfuerzo y el trabajo. Por eso acompañamos este proyecto que está cambiando la Argentina y que nos devuelve la esperanza.”, remarco.

El Presidente fue recibido en la siesta correntina por militantes que lo esperaban desde temprano en inmediaciones del Hotel de Turismo. El operativo de seguridad fue importante: los alrededores del parque Cambá Cuá, lindante al hotel y al punto de encuentro previsto para que el Presidente salude a la militancia, estuvieron “blindados” para resguardar la presencia presidencial.

Hubo bloqueos policiales varias cuadras antes de la intersección de 25 de Mayo y Costanera, donde con banderas partidarias y argentinas los libertarios aguardaron la salida del primer mandatario.

En Corrientes no prosperaron las negociaciones con el gobernador Gustavo Valdés, iniciadas a principio de año, y que motivaron no solo una estruendosa derrota electoral para Milei y los suyos en las provinciales del 31 de agosto, sino también la afiliación de Valdés a las filas de Provincias Unidas, además del retiro de los tres votos claves que la Provincia tiene en el Senado de la Nación.