Milei encabezará un acto en Córdoba este viernes y da comienzo a la campaña electoral

El presidente Javier Milei se pone al frente de la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre, tras una semana de varios reveses en el Congreso.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto de La Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, marcando el inicio oficial de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre. El evento, que se espera cuente con la presencia del mandatario como orador principal, busca revitalizar el apoyo tras la derrota en los comicios de la provincia de Buenos Aires.

¿Dónde y cuándo será el acto de Javier Milei en Córdoba?

El evento de La Libertad Avanza se llevará a cabo a las 18:00 en la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, en la ciudad de Córdoba. Milei había anunciado en sus redes sociales su presencia con el mensaje: “Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

¿Por qué se eligió Córdoba para el inicio de la campaña?

La elección de Córdoba es clave, ya que es considerada un bastión para el oficialismo. En el balotaje de 2023, Milei obtuvo en esa provincia el 74% de los votos, una de las cifras más altas a nivel nacional. Tras el revés electoral en Buenos Aires, el presidente ha decidido liderar la estrategia política y ser el principal orador en distintos actos por el interior del país, incluyendo futuras visitas a Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata.

¿Habrá una reunión con el gobernador Martín Llaryora?

Fuentes oficiales informaron que no está previsto un encuentro entre el presidente Milei y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Esta situación se da en un contexto de tensión entre la Nación y los gobernadores, especialmente después de que los diputados que responden a Llaryora votaran en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia del Hospital Garrahan.

(Época de Corrientes)