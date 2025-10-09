Milei en el NEA: Encabezará un acto en Resistencia y luego visitará Corrientes junto a Virginia Gallardo

En el marco de su gira federal de campaña, el presidente Javier Milei arribará este sábado a Resistencia y más tarde se trasladará a Corrientes, donde compartirá actividades con la candidata libertaria Virginia Gallardo.

A poco más de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei intensifica su agenda territorial con una recorrida por el nordeste argentino. Este sábado 11 de octubre, encabezará por la mañana un acto en Plaza Belgrano de Resistencia (Avenida Paraguay y French) para respaldar a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA), y por la tarde se trasladará a la ciudad de Corrientes, donde continuará con actividades proselitistas.

La visita a Chaco forma parte de una gira federal que comenzó en Mar del Plata y continua por varias provincias, entre ellas Mendoza y Santa Cruz, antes de cerrar en el litoral. Según su comando de campaña, Javier Milei busca “visitar todos los lugares que pueda en esta ventana corta de tiempo”, en apoyo a las listas libertarias de cada distrito.

En Resistencia, el mandatario acompañará a los postulantes Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Senado), y a Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori (Diputados). Será su segunda visita del año a la capital chaqueña, tras su paso en julio, cuando fue recibido por el gobernador radical Leandro Zdero.

Horas después, Milei se trasladará a Corrientes capital, donde su presencia se prevé en la zona de la costanera sur, aunque por motivos de seguridad no se difundió el itinerario oficial. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, el formato será similar al que viene desplegando en otras provincias: contacto directo con la gente, sin escenario formal y con un discurso amplificado por megáfono.

En la capital correntina, Milei buscará dar un espaldarazo a la exvedette y actual figura televisiva Virginia Gallardo, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza, acompañada por Isidoro Redcozub. La recorrida incluiría una caminata y breves encuentros con militantes y simpatizantes.

Pese a la expectativa de su entorno, las últimas apariciones públicas del mandatario en el interior estuvieron marcadas por manifestaciones de repudio y contramarchas en provincias como Tierra del Fuego, Entre Ríos y Santa Fe. En Corrientes, la visita será también una prueba del nivel de adhesión que conserva el oficialismo libertario en una provincia donde no logró sellar alianzas con el radicalismo, a diferencia de Chaco. (NEA HOY)