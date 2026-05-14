Milei celebró la inflación de abril y habló de “retorno a la normalidad” pese a “intentos golpistas”

Luego de que el INDEC difundiera que la inflación de abril fue del 2,6%, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar el dato y reforzar el discurso económico del Gobierno, en medio de la apuesta oficial por mostrar una desaceleración sostenida de los precios.

Con su estilo habitual, el mandatario publicó un mensaje en X completamente en mayúsculas y con fuerte tono político. “RETORNANDO A LA NORMALIDAD”, escribió Milei apenas se conoció el índice, y agregó: “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”.

La inflación interanual se ubicó en 32,4%.

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El Indec anunció la inflación de abril: 2,6%

La reacción presidencial llegó pocos minutos después de la publicación oficial del IPC y rápidamente fue replicada por dirigentes libertarios, funcionarios y cuentas vinculadas al oficialismo, que interpretaron el dato como una validación del rumbo económico impulsado por el Gobierno.

La inflación interanual se ubicó en 32,4%.

La inflación interanual se ubicó en 32,4%.

El 2,6% de abril mostró una desaceleración respecto de meses anteriores y se ubicó dentro de las proyecciones que venía manejando el Ministerio de Economía. En ese contexto, también el ministro Luis Caputo salió a respaldar el dato y volvió a sostener que el proceso de baja inflacionaria continuará en los próximos meses.

Desde el Palacio de Hacienda remarcan que la desaceleración responde principalmente al ajuste fiscal, la reducción de la emisión monetaria y cierta estabilización cambiaria que el Gobierno logró sostener durante las últimas semanas.

Sin embargo, más allá de la lectura positiva del oficialismo, el detalle del informe del INDEC mostró que varios rubros continuaron aumentando por encima del promedio general. Transporte encabezó las subas con un 4,4%, seguido por Educación y Comunicación.

En paralelo, el mensaje de Milei volvió a sumar tensión política al escenario económico. La referencia a supuestos “intentos golpistas” volvió a instalar una narrativa que el Presidente ya había utilizado en otras oportunidades para cuestionar a sectores opositores, sindicales y empresariales críticos de su gestión.