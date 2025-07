Milei anunció que vetará la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Avanzan sobre los más vulnerables”

Con 55 votos a favor, la Cámara del Senado de la Nación aprobó por

unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece

actualizaciones de prestaciones, pensiones y fondos para prestadores y

estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026. Se trata de un proyecto

largamente esperado por las organizaciones del colectivo, pero el

presidente Javier Milei ya anunció que lo vetará.

“Esta es una respuesta contundente hacia la gestión del presidente Milei

quien, hasta el momento, no gobernó con políticas inclusivas, pero sí con

recortes en distintos ámbitos sociales, que fueron aumentando de manera

sistemática y con crueldad, entre ellos la educación”, declaró a la Agencia

de Noticias Formosa (AGENFOR) el jefe de Educación Especial de

Formosa, Gustavo Miers.

En ese sentido, explicó que “la ley tiene como principal objetivo garantizar

que el Estado nacional cumpla con las obligaciones asumidas ante la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las

cuales tienen jerarquía constitucional”.

Además, remarcó que contempla “puntos muy importantes como ser la

reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de los

aranceles en las prestaciones de educación y en salud”, así como

“garantizar el empleo protegido y no dejar sin fondos a la Agencia

Nacional de Discapacidad (ANDIS), que es la institución que provee de

fondos a los programas para las personas con discapacidad”.

En ese contexto, rechazó que “ni bien se haya enterado de esta

aprobación”, el jefe de Estado anunciara que la vetará y dejó en claro que si

lleva a cabo a esto “una vez más sabremos, veremos y comprobaremos que

Milei, el supuesto Presidente de todos los argentinos, solo es funcional a un

grupo selecto de la sociedad, demostrando nuevamente ser una persona

desalmada, sin empatía y cruel”.

Manifestó que “este tipo de decisiones son los que como país nos hacen

retroceder más de 70 años en derechos adquiridos”, lamentando que “hasta

se siente como una burla y una represión hacia los más vulnerables, quienes

en realidad son los que más necesitan de un Estado presente”.

No obstante, subrayó que en la provincia de Formosa “se encuentra la

resistencia, la contraposición, a través del Modelo Formoseño, el cual es

timoneado por el gobernador Gildo Insfrán, quien gobierna en pos de su

pueblo”.

“Su gestión está basada y ejecutada por medio de políticas en educación,

salud, trabajo, vivienda, social, deportes y en lo social, todas llevadas a

cabo de manera integral y equitativa, porque el gobernador Insfrán respeta

los derechos de cada persona y, sobre todo, a favor de los que más

necesitan”, concluyó.