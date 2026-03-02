Milei abrió las sesiones ordinarias sin propuestas: “Es el año de la grandeza argentina”

El presidente Javier Milei habló este domingo 1° de marzo, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que se transmitió en cadena nacional, y que lo tuvo escueto de propuestas y anuncios concretos, y violento hacia la oposición presente en el recinto.

Acorde con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación cumplió con su deber y atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario intentó dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponiendo la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país.

Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.