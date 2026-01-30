“Mientras la Patagonia se incendia, el Presidente está en su propio show”

El presidente Javier Milei fue protagonista del show de la Fátima Flórez

durante la temporada de verano. Tal como había anticipado días antes la

humorista, el mandatario asistió a una función de “Fátima Universal” y

subió al escenario para interpretar una canción en Mar del Plata.

Horas más tarde, participó de un festival autocelebratorio, denominado

Derecha Fest, promocionado como “el evento más antizurdo del mundo”.

Esto, mientras la Patagonia Patagonia argentina enfrenta una de sus

temporadas de incendios forestales más graves en décadas, con más de 45

mil hectáreas destruidas.

“Cuando la política va para un lado, Javier Milei parece ir todo lo contrario,

le gustan más esos espectáculos públicos que realmente preocuparse por la

Argentina, que todos queremos y merecemos” consideró el abogado y

militante justicialista Marcelo de Los Santos.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recordó que

la Patagonia “se está incendiando y el Presidente prefiere estar en un teatro

o dando show o saliendo al exterior y no preocupándose para el interior

profundo de nuestra Argentina”.

Al considerar que se trata de un “muy mal mensaje” para el país, dijo que

no solo el sur de la Argentina se encuentra olvidada por este Gobierno, sino

todas las provincias, incluida Formosa.

Abucheado

Pero el abogado pidió ver todo el contexto que rodea al Presidente, al

recordar que si bien participó del show teatral, a la salida fue abucheado

por los turistas que estaban en la vereda. “La gente lo perseguía y

abucheaba, y esa es la realidad” indicó.

Reforma laboral

Se refirió también a la presión que ejerce el Gobierno sobre los

gobernadores para aprobar la Reforma Laboral, y la resistencia que ofrece

Gildo Insfrán. “Las otras provincias realmente están pasando una crisis

económica y entonces lo que hacen es negociar por dinero, porque están

comprando voluntades” consideró.

Abundó en señalar que el primer mandatario “no va a vender los intereses

de los formoseños, mucho menos de los trabajadores a un Gobierno de

turno” y aclaró que el gobierno de Milei sin ideas ni un norte claro, va a

fracasar.