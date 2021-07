Microbios que inducen la formación de células nerviosas humanas

Los miles de millones de microbios que habitan el intestino humano intervienen tal vez en la formación de nuevas células nerviosas en el cerebro adulto, y existe la posibilidad de que puedan servir en el futuro como base de tratamientos para impedir el deterioro de la memoria en la vejez y para ayudar a reparar y renovar células nerviosas después de una lesión.

Esta es la inesperada y llamativa conclusión a la que ha llegado un equipo de científicos de Singapur, Reino Unido, Australia, Canadá, Estados Unidos y Suecia.

Este equipo internacional dirigido por Sven Pettersson, del Instituto Nacional de Neurociencia de Singapur, ha descubierto que los microbios intestinales que metabolizan el triptófano (un aminoácido esencial) segregan unas pequeñas moléculas llamadas indoles, que estimulan el desarrollo de nuevas células cerebrales en los adultos.

Pettersson y sus colegas también han demostrado que las señales mediadas por indoles promueven factores reguladores clave que se sabe que son importantes para la formación de nuevas neuronas adultas en el hipocampo, una zona del cerebro también asociada a la memoria y el aprendizaje. La pérdida de memoria es un signo común del envejecimiento y a veces una señal temprana de la enfermedad de Alzheimer.

“Estos hallazgos nos acercan a la posibilidad de nuevas opciones de tratamiento para ralentizar la pérdida de memoria, que es un problema habitual en el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Alzheimer, pero sin limitarse a ella”, explica el profesor Pettersson.

Entre esas nuevas opciones, se encuentran los fármacos que imitan la acción de los indoles para estimular la producción de nuevas neuronas en el hipocampo o para sustituir las neuronas dañadas por derrames cerebrales y lesiones medulares, así como el diseño de una intervención dietética con productos alimentarios enriquecidos con indoles como medida preventiva para ralentizar el envejecimiento cerebral.

El estudio se titula “Tryptophan-metabolizing gut microbes regulate adult neurogenesis via the aryl hydrocarbon receptor”. Y se ha publicado en la revista académica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). (Fuente: NCYT de Amazings)

