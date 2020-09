Mick Schumacher, cada vez más cerca de llegar a la Fórmula 1: “Tendrá la chance de probar un coche este año”

Frederic Vasseur, jefe del equipo italiano Alfa Romeo, se refirió al futuro inmediato del hijo del siete veces campeón y al del finlandés Kimi Raikkonen

Este fin de semana en Spa-Francorchamps, donde la victoria en la máxima categoría fue para Lewis Hamilton, hubo otra buena actuación de Mick Schumacher en la Formula 2. El hijo del legendario piloto alemán acabó en la segunda posición por detrás de su compañero de equipo, Robert Shwartzman, situándose actualmente en la cuarta posición del Mundial 2020. Estos rendimientos hacen que su nombre suene cada vez más fuerte en la Formula 1.

La temporada 2021 del hijo de Schumacher no está definida pero todo indica que es cuestión de tiempo para verlo competir en la categoría reina del automovilismo. O por lo menos esto dio a entender Frederic Vasseur, jefe del equipo Alfa Romeo, con sus declaraciones a Sky en el circuito de Bélgica.

“Creo que Mick (Schumacher) tendrá la oportunidad de probar un coche de F1 antes del final de esta temporada. Habrá que ver cuándo ya que todavía hay seis carreras en su la F2 y está en la contienda por el título”, comentó Vasseur.

Es que se sabe que, tarde o temprano, el hijo de Káiser tendrá la oportunidad en el nivel donde reinó su padre y la temporada 2021 parece la indicada. El joven de 21 años ya participó de algunos test con Ferrari en el Circuito Internacional de Baréin –fichó para la Driver Academy– pero en el ex equipo de su papá ya las plazas están ocupadas de cara al próximo año: los pilotos serán Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.

No obstante, puede haber vacantes en otros equipos y Alfa Romeo es uno de ellos, ya que aún no se sabe qué será del futuro de Kimi Räikkönen. Según ha reconocido Frederic Vasseur, ellos le renovarían sin problemas pero el piloto finlandés aún no se ha decidido.

“Creo que lo más importante es su motivación. La motivación del lado del piloto es lo primero, porque creo que es difícil para Kimi luchar en las ultimas posiciones. Hicimos un buen fin de semana en Barcelona ya que el ritmo fue mucho mejor y tenemos que seguir mejorando, e ir paso a paso. Esto es lo más importante, pero no solo para Kimi, sino para todos en el equipo. La principal motivación en un equipo de carreras proviene de los resultados y nada más, desde los pilotos hasta los mecánicos, los ingenieros, yo mismo”, comentó.

Räikkönen ya expresó sus intenciones de retirarse de la élite del automovilismo a los 40 años. El campeón del 2007, que lleva 18 temporadas en la F1, hace poco le reconoció a Infobae que su salida sería el próximo año: “Siempre he dicho que haré esta temporada y luego decidiré. Si este año sigo disfrutando de las carreras, continuaré, si no, me retiraré”.

A juzgar por sus resultados, difícilmente esté disfrutando de su presente: finalizó duodécimo este fin de semana en la Gran Premio de Bélgica y es uno de los cuatro pilotos –junto a Latifi, Russell y Grosjean– que no ha conseguido puntos en el actual campeonato. Si Räikkönen decide retirarse, su butaca en el equipo Alfa Romeo quedaría oficialmente libre y Mick Schumacher tendría lugar para tomar el legado de su padre en la máxima categoría.