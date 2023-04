Mica Viciconte fue acusada de vender los canjes que recibe para su hijo y salió a explicar el motivo

Son días movidos para las famosas y sus vecinos. Es que en medio del conflicto que tiene a Cinthia Fernández y al gas pimienta como protagonista en el country donde vive, ahora la protagonista de otra situación barrial es Mica Viciconte. Todo comenzó cuando algunas personas comenzaron a acusarla de poner a la venta en el grupo del Whatsapp comunitario todos los productos que recibe de canje y promociona en sus redes sociales.

Así, desde un jacuzzi, hasta una aspiradora o un sacaleche comenzaron a desfilar por los teléfonos de todos los vecinos, tal como reveló Pampito en el programa Mañanisima. Quien también se hizo eco de esa revelación fue su compañera de programa, Estefi Berardi, quien explicó que Viciconte en cada publicación detallaba cuánto valía el producto nuevo y a qué precio dejaba ella el que ofrecía.

“Yo le di un consejo a Mica, que lo que más sirve, más que molestar al grupo de vecinos, porque al mío me remolesta que me vendan cosas, a mí me resultó mucho, que se lo copié a Mónica Farro, publicar solo en los estados de WhatsApp, no es invasivo, y vendés todo”, ejemplificó.

Frente a este panorama, fue la propia Viciconte quien enfrentó las cámaras y relató lo sucedido: “Estoy por vender las cosas, ¿necesitás algo?”, encaró en forma jocosa al cronista de LAM que se acercó a su vehículo a obtener unas palabras de la actual panelista.

“No me voy a gastar ni a contestar. Primero, los canjes que haga, la publicidad, los arreglos, es un trabajo como cualquier otro. Yo no estoy vendiendo los canjes, están confundiendo, hay un montón de cosas que Luca crece y no las usó, y vendí como cualquier ser humano algunas cosas y salieron a matarme, pero no tiene nada de malo que una persona común venda algo que no utilice”, expresó sobre lo detallado por Pampito y Berardi.

Además, aclaró: “Está mal aplicado cómo lo dijeron, no vendo los canjes, están errados. Tengo un ventilador, ahora tengo un aire acondicionado, el ventilador ya no lo voy a usar, entonces la realidad es que si le puedo sacar algo…”.

“¿Podés creer que mis amigas me llamaron y me dijeron si tenía la freidora? Pero la vendí”, graficó, para luego volver a cargar contra los panelistas por la forma en que se refirieron a las ventas que estaba realizando. “Hay un grupo en el barrio en donde venden todos sus emprendimientos y me parece que está buenísimo que cada uno pueda sacarle fruto a eso, y a mí no me molesta que en el grupo escriban. Venden un montón de cosas, y charlamos, y está todo bien. Fueron tres o cuatro cosas, no es para tanto”, expresó.

También explicó el motivo de la venta, que no es solo monetaria. “Hay una realidad, y es que yo no puedo tener en mi casa 250 cosas que no me entran, imaginate que el nene duerme en la habitación conmigo, porque no tengo habitación para el nene, y tengo que ir renovando porque no entra. Es simple. Quisieron hacer un mal y liquidé todo”, dijo sarcástica sobre el éxito de sus ventas.

“Para que te des una idea, en el grupo debe haber unas 200 personas”, afirmó, para luego contar cómo se enteró de la acusación contra Cinthia Fernández, vecina del mismo barrio: “Te perdés un segundo y hay 1500 mensajes, pero no me pongo a leer todo, la verdad. Sé que estaba el conflicto este pero yo no me metí en ese conflicto, te soy sincera. Yo no estaba, o estaba durmiendo, yo a las 21 me voy a dormir, Luca se duerme a las 20 y a las 21 me voy a dormir yo. Pero no es algo que yo me quiera meter. No conozco a todos, conozco a un par de vecinos, buena onda. Con Cinthia me llevo bien, no es amistad, pero me llevo bien”.