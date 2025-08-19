Mi Portal: recuerdan que ya están disponibles nuevas funciones para acceder a la Salud Digital

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano instaron a la comunidad a

utilizar las herramientas de la aplicación, que permiten consultar estudios

médicos, acceder a resultados y recibir notificaciones automáticas de

turnos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa recordó que ya se

encuentran disponibles las nuevas funciones incorporadas en la aplicación

“Mi Portal”, dentro del apartado “Mi Salud”, que fortalecen el acceso de la

comunidad a la salud digital de manera ágil, segura y personal.

Entre las novedades, se encuentra la opción “Mis estudios

complementarios”, que permite consultar informes de estudios realizados

en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia, tales como

tomografías, radiografías, ecografías, mamografías y estudios cardiológicos

(electrocardiogramas, ecodoppler, entre otros).

Asimismo, dentro de “Mis Laboratorios”, los usuarios ya pueden visualizar

los resultados de estudios de anatomía patológica, un paso clave en la

integración de la historia clínica digital.

Otra innovación destacada es la implementación de notificaciones

automáticas para la gestión de turnos médicos. Una vez asignado, el

paciente recibe en su celular la confirmación con fecha, hora, especialidad

y lugar de atención; además de un recordatorio automático 48 horas antes

de la cita.

El director de Informática y Comunicaciones de la cartera sanitaria,

licenciado César Ortiz, señaló: “Estas funciones consolidan el proceso de

modernización del sistema de salud provincial. Nuestro objetivo es que

cada formoseño pueda acceder fácilmente a sus datos médicos, mejorar la

comunicación con el sistema sanitario y contar con herramientas que

simplifiquen los trámites de salud”.

En paralelo, la aplicación continúa ofreciendo otras opciones ya conocidas

en el apartado “Mi Salud”, como: “Mi Grupo Sanguíneo”, “Mis

Hisopados”, “Mis Vacunas” y “Mi Estado Epidemiológico”.

Uso obligatorio del DNI

El licenciado Ortiz subrayó además que, en toda la provincia, para acceder

a turnos y prestaciones en el Sistema de Salud Público es obligatorio

presentar el Documento Nacional de Identidad.

“El DNI nos permite validar de forma correcta los datos del paciente y

compartir, con total seguridad, la información de la historia clínica

electrónica con la aplicación Mi Portal”, explicó.

El funcionario de la cartera de salud remarcó que la presentación del

documento es requisito indispensable para solicitar turnos, aplicarse

vacunas, donar sangre, realizar estudios y acceder a cualquier otro tipo de

atención sanitaria. Este procedimiento posibilita un seguimiento adecuado

de cada paciente, la comunicación de resultados de estudios, la

confirmación de turnos y un contacto más directo con la persona.