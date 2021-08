MÉXICO. El Cártel de Jalisco amenaza a periodista y diarios

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la más poderosa organización criminal del país, amenazó a varios periodistas y medios informativos por su cobertura supuestamente parcial sobre la crisis de violencia en el estado sureño de Michoacán.

A través de un video, la banda delincuencial liderada por Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, señala sus “respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión”, pero exige que “no protejan en sus noticias” y que “sean parejos” con el tratamiento de las informaciones sobre sus rivales.

En el mensaje, Oseguera acusa a Juan Farías, alias “El Abuelo Farías”, y a Hipólito Mora, que encabezan grupos de autodefensa en Michoacán, de ser en realidad “extorsionadores y delincuentes”. Además, se amenaza directamente a la conductora de noticias Azucena Uresti, que trabaja para la cadena Radio Fórmula y para la televisora de cable Milenio TV.

“Donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes: yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, señaló.

“No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí contra quien me tira directamente”, señala en el video un hombre encapuchado, flanqueado por seis subalternos también con el rostro cubierto y portando armas de grueso calibre.

Asimismo, acusó a los periódicos capitalinos Milenio Diario (al que pertenece Milenio TV) y El Universal, así como a la cadena Televisa “y otros medios vendidos” de apoyar “la falsa información presentando como autodefensas a Carteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG”.

Las amenazas, las primeras que se hacen a una figura del periodismo ampliamente conocida y de un medio de difusión de alcance nacional, de inmediato generaron reacciones solidarias de parte de algunos conocidos periodistas y del propio gobierno.

El presidente, Andrés López Obrador, reprobó esta advertencia y le manifestó su solidaridad a Uresti, quien señaló que cuenta con el apoyo del gobierno federal y que “vamos a estar junto a ella” porque “no está sola”.

En su conferencia de prensa matutina de hoy, desde Palacio Nacional, el mandatario informó que Alejandro Encinas, el viceministro de Derechos Humanos, se comunicó con Azucena Uresti para activar el protocolo de protección a periodistas para ella.

“Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena” porque “es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, intimidados, que no sean amenazados por nadie”, indicó.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, condenó este hecho y solicitó al presidente Andrés López Obrador protección para la periodista al señalar que “México necesita replantear la estrategia de seguridad”.

Michoacán, donde comenzó la cuestionada guerra contra el crimen lanzada por el gobierno del entonces presidente Andrés López Obrador en diciembre de 2006, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que arroja unos 335.000 muertos y 88.000 desaparecidos, vuelve a ser “foco rojo” de la violencia.

En la convulsionada región conocida como “Tierra Caliente”, que abarca localidades como Tepalcatepec y Aguililla, la disputa entre el Cártel de Jalisco y otras organizaciones, entre ellas los llamados “Autodefensas”, mantiene sitiadas numerosas poblaciones donde la gente no sale a las calles por miedo a morir y enfrenta desbasto de alimentos.

El Mencho ha sido colocado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el lugar número uno de su lista de los 10 hombres más buscados, por cuya cabeza ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información para dar con su paradero.

El gobierno estadounidense y el mexicano han dado golpes duros a esta organización al extraditar a su hijo Rubén, apodado “El Menchito” y a su hija Jéssica, conocida como “La Negra”.

En un mensaje leído al iniciar el lunes su informativo vespertino por Radio Fórmula, Uresti agradeció a sus colegas su “solidaridad, cariño y apoyo” y dijo que siempre “buscamos los equilibrios y la confirmación de los datos y la información que aquí presentamos” y “así seguiremos, sin sesgos, con datos y hechos precisos”.