Messi va por una nueva final con Inter Miami en el US Open Cup

Lionel Messi debutar√° este mi√©rcoles en la semifinal de la US Open Cup, el torneo m√°s antiguo del f√ļtbol de Estados Unidos, cuando desde las 20.00 (TyC Sports) visite con Inter Miami a FC Cincinnati en el estadio TQL, con el objetivo de disputar una nueva final tras el √©xito en la Leagues Cup. La otra semifinal la jugar√°n Houston Dynamo y Real Salt Lake desde las 22.30. La definici√≥n del torneo m√°s antiguo de f√ļtbol estadounidense -la primera edici√≥n se jug√≥ en 1914- se disputar√° el 27 de septiembre.

Si Inter Miami avanza y el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, el equipo de Messi ser√° local en su estadio de Fort Lauderdale, mientras que si pasa Real Salt Lake jugar√° la final como visitante en el estadio de Utah.

La copa lleva el nombre de Lamar Hunt, un empresario estadounidense que qued√≥ en la historia por ser el creador del “Super Bowl” de f√ļtbol americano.

Tras conquistar el primer título de la joven historia de Inter Miami con la Leagues Cup que le ganó a Nashville en una dramática definición por penales, Messi intentará guiar a su equipo a una nueva final.

El capit√°n del seleccionado argentino revolucion√≥ el f√ļtbol de Estados Unidos en apenas un mes y con el reciente trofeo alcanz√≥ la hist√≥rica marca de 44 t√≠tulos en su carrera. A los 36 a√Īos, el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 fue el goleador de la Leagues Cup con diez tantos en siete partidos.

Cincinnati y su reto

Messi liderar√° al equipo de Gerardo “Tata” Martino en uno de los partidos m√°s dif√≠ciles de esta nueva etapa, ya que visitar√° al actual l√≠der de la Conferencia Este de la MLS. “Muchos entrenadores y equipos se enfocaron en c√≥mo detener a uno de los mejores jugadores de este deporte. Ese ser√° nuestro reto”, analiz√≥ Pat Noonan, DT de Cincinnati, en declaraciones a CBS Sports, y a√Īadi√≥: “Yo vi c√≥mo Nashville lo defendi√≥ de buena manera, pero en un momento Messi hizo una jugada incre√≠ble, marc√≥ el gol y punto. ¬ŅQu√© m√°s puedes hacer?”.

El club franquicia del estadio de Ohio debut√≥ en la MLS en 2019 (un a√Īo antes que Inter Miami) y tambi√©n ir√° por su primera final de la US Open Cup. FC Cincinnati, equipo que cuenta con Luciano Acosta (ex Boca Juniors y Estudiantes de La Plata) y Alvaro Barreal (ex V√©lez Sarsfield), perdi√≥ 3-0 de visitante el domingo pasado ante Columbus Crew, en el reinicio de la MLS tras del receso por la Leagues Cup, pero se mantiene en lo m√°s alto de la tabla con 51 puntos en 24 partidos, a 33 de ventaja sobre Inter Miami, que tiene dos encuentros menos.

Inter Miami antes de la “Pulga”

Antes de la llegada de Messi, el camino de Inter Miami en este torneo comenzó a fines de abril con una agónica clasificación por penales ante Miami FC, de la segunda división de Estados Unidos. Luego, el equipo que todavía dirigía el inglés Phil Neville eliminó, a principios de mayo, a Charleston Battery, otro equipo del ascenso. En octavos de final se enfrentó por primera vez a un rival de la MLS, Nashville, el mismo de la final del pasado sábado, y fue triunfo 2-1 con goles de los argentinos Franco Negri y Nicolás Stefanelli, quienes actualmente se recuperan de sendas lesiones.

El 7 de junio, Inter Miami afront√≥ los cuartos de final contra Birmingham, otro equipo de segunda divisi√≥n, y bajo la conducci√≥n del argentino Javier Morales ‚Äďex DT interino y actual integrante del cuerpo t√©cnico de Martino‚Äď se impuso 1-0 con otro gol de Stefanelli, quien lleg√≥ al club en enero para reforzar la delantera tras el retiro de Gonzalo Higua√≠n a fines de 2022.