Messi llegó a Barcelona: pasará fin de año en España y seguirá la recuperación de su lesión en el tobillo

El capitán del conjunto azulgrana, tras pasar la Navidad en Rosario junto a su núcleo familiar, regresó a Cataluña para seguir adelante con su recuperación. Hoy no estará presente en el duelo ante Eibar

Luego de un viaje express a su Rosario natal para pasar la Navidad junto a sus padres y hermanos, Lionel Messi volvió a Barcelona para continuar con la puesta a punto de su tobillo y llegar en óptimas condiciones a dos competencias que marcarán el futuro de la institución en la temporada: la Supercopa de España (el 13 de enero disputará las semifinales ante Real Sociedad) y la Champions League (el martes 16 de enero abrirá su dura serie ante el PSG de Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi. Los franceses son los actuales subcampeones del certamen).

El capitán del conjunto azulgrana llegó horas antes del inicio del partido de esta tarde ante Eibar, por la Fecha 16 de La Liga. “Leo estaba con molestias en el tobillo y no podía entrenar ni jugar. Por eso le dimos dos días más de vacaciones. Regresará después del partido. Los doctores le recomendaron descanso”, reconoció el entrenador Ronald Koeman sobre la sensible baja que significará el astro argentino en el equipo.

Los Culé, con 24 unidades, figuran en el quinto puesto de la tabla de posiciones, a ocho de los líderes Real Madrid y Atlético Madrid. “Nos falta alguien con efectividad y necesitaremos la mejor versión de otro. No tener a Messi es una baja importante por su calidad y efectividad, pero no hacemos el sistema para él. Hay jugadores que pueden jugar en su posición y ojalá lo hagan bien”, remarcó el estratega holandés.

La prensa española confía en que la lesión de la Pulga no es de importancia, por lo que podría volver a ser de la partida en el primer compromiso del club en el 2021. El domingo 3 de enero irá al Estadio El Alcoraz para medirse con Huesca, entidad que actualmente se encuentra en zona de descenso.

En enero se dará una particularidad. Como aún no renovó su contrato (finaliza en junio de 202), Lionel Messi tendrá la potestad de negociar libremente con cualquier club sobre su futuro (Inter, PSG y Manchester City, son algunos de los interesados en la Pulga). “No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire. Es una historia de amor desde muy chiquito con el club y la ciudad. Termine como termine, no se debe manchar todo lo que supuso mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final”, sostuvo el rosarino al ser consultado sobre su futuro.

“No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga haga bien las cosas para levantar títulos importantes”, añadió.

Durante la entrevista con La Sexta, Leo le hizo un guiño a la MLS: “Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, vivir esta experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no pienso en cómo terminará el año, porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco. Es imposible que vaya a Madrid ni al Atlético”.

