Messi, Agüero, Sergio Ramos y Zlatan: la lista de 35 estrellas del fútbol que terminan su contrato y pueden irse libres a otro club

El 2021 será un año especial para el mundo del fútbol. A diferencia de lo sucedido en el 2020, que estuvo marcado por la pandemia de coronavirus que provocó grandes cambios en los calendarios deportivos, la nueva temporada también podría ser recordada por las traspasos de figuras rutilantes del mercado en Europa.

Hay una larga lista de estrellas del fútbol europeo que podrían migrar de sus destinos actuales y cambiar de camiseta de cara a la campaña 2021-2022. Son 20 los futbolistas que, desde este 1 de enero, ya están habilitados para comenzar a negociar con cualquier institución para firmar un nuevo contrato a partir de julio de este año.

Así lo indica el artículo 18, inciso 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA: “Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses”. Además, agrega que el equipo “debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones”.

El caso más resonante es el de Lionel Messi. El astro argentino del Barcelona protagonizó uno de los momentos más tensos en el verano del Viejo Continente cuando, después de la histórica derrota ante el Bayern Múnich por 8-2 en la Champions League, envió el ya famoso burofax al club culé con la intención de irse.

El tiempo pasó y el rosarino finalmente se quedó en Cataluña, pero su futuro es incierto, aunque ya anticipó que negociará una vez que finalice la temporada. “No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire. Es una historia de amor desde muy chiquito con el club y la ciudad. Termine como termine, no se debe manchar todo lo que supuso mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final”, comentó la Pulga en una entrevista reciente.

Más allá de Messi, hay otros dos argentinos de gran nivel que también finalizarán sus vínculos con sus actuales clubes. Uno de ellos es Sergio Agüero: el máximo anotador histórico del Manchester City lleva nueve años en el club inglés en el que festejó 12 títulos. A sus 32 años, el delantero todavía no se pronunció sobre la decisión que tomará para continuar con carrera, pero la posibilidad que su amigo de la selección argentina pueda volar con destino a la Premier League, sería clave para su futuro.

Una situación similar es la que podría afrontar Ángel Di María en el París Saint Germain. Fideo es otro de los grandes valores del fútbol argentino al que se le vencerá su contrato el próximo 30 de junio y, a la espera de la llegada de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del equipo, la institución más poderosa del fútbol en Francia es otra de las que buscaría seducir a Messi para sumarlo a su ya plantilla repleta de grandes figuras.

Además, hay otros argentinos que también deberán elegir cuál será su nuevo destino para la próxima temporada. Dos ex subcampeones del mundo en Brasil 2014 como Sergio Romero y Marcos Rojo terminan su vínculo con en el Manchester United y deberán negociar su llegada a otra institución. El volante del Sevilla, Franco Mudo Vázquez, estará en la misma situación, al igual que el ex River Sebastián Driussi, el arquero del Chelsea Wilfredo Caballero y varios más.

Entre los nombres más rutilantes más allá del de Lionel Messi, se encuentran el de Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid y que ya se convirtió en uno de los grandes jugadores de la Casa Blanca en su historia todavía no se sentó con el presidente Florentino Pérez para renovar su contrato. Lo mismo ocurre con el sueco Zlatan Ibrahimovic, al que ya el Milan le ofreció continuar, pero todavía el atacante de 39 años no arregló su situación económica.

El defensor David Alaba, que no continuará en el Bayern Múnich, o el neerlandes del Olympique Lyon Memphis Depay, uno de los apellidos que más sonó para reforzar el ataque del Barcelona de Ronald Koeman, son otros de los valiosos futbolistas que podrían cambiar de club en la próxima temporada.

A continuación, la lista de 35 figuras que podrían cambiar de club la próxima temporada

Lionel Messi (Barcelona)

David Alaba (Bayern Múnich)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Memphis Depay (Olympique Lyon)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Hakan Calhanoglu (Milan)

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Ángel Di María (PSG)

Florian Thauvin (Olympique de Marsella)

Julian Draxler (PSG)

Arkadiusz Milik (Nápoles)

Henrikh Mkhitaryan (Roma)

Riqui Puig (Barcelona)

Eric García (Manchester City)

Otávio Otávio (Oporto)

Juan Bernat (PSG)

Elseid Hysaj (Nápoles)

Fabian Schär (Newcastle)

Jérôme Boateng (Bayern Múnich)

Edinson Cavani (Manchester United)

Sergio Romero (Manchester United)

Marcos Rojo (Manchester United)

Wilfredo Caballero (Chelsea)

Shkodran Mustafi (Arsenal)

Zlatan Ibrahimovic (Milan)

Mesut Özil (Arsenal)

Javi Martínez (Bayern Múnich)

Juan Mata (Manchester United)

Sebastián Driussi (Zenit)

Franco Vázquez (Sevilla)

Lucas Vázquez (Real Madrid)

Jesse Lingard (Manchester United)

Christian Benteke (Crystal Palace)

Khedira (Juventus)