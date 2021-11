MERCADERÍAS. Desde CAPyMEF indicaron que en pocos días se determinará cuáles son los aumentos autorizados en las diferentes cadenas

El titular de la CAPyMEF, Fabián Hryniewicz en contacto con la AM990 habló acerca de cómo se comportarán los precios pensando en las próximas fiestas de fin de año.

Hryniewicz comenzó diciendo “quedó más que demostrado en los debates intensos que hemos tenido con los funcionarios que el del mostrador no es el culpable del incremento en los precios, sino que hay que decir que esta lucha hay que encararla desde donde se originan los precios que es la industrialización”.

“Hay que saber que hay mucho componente importado prácticamente en toda la línea de consumo y esto tiene varias lecturas entre ellos el dólar y los demás encarecimientos”, añadió.

“La última reunión que tuvimos con el secretario de Comercio Nacional se dijo que dentro de 15 días debe estar conformado el acuerdo, ellos pondrán mucho énfasis en ver que pasa porque lo que nosotros manifestamos es que el comerciante no tiene la posibilidad de comprar de la fábrica porque no le abren cuentas y muchas veces ni siquiera tiene la posibilidad de comprar a los distribuidores, entonces cae en los mayoristas y estos venden con un margen tan estrecho que no deja posibilidad de utilidad que justifique la comercialización del producto”, explicó.

“En pocos días habrá una nueva reunión en donde se pondrá punto final y se determinará cuáles son los aumentos autorizados en las diferentes cadenas”, agregó.

Por último manifestó que en Formosa no hay muchos productos que se produzcan acá y que solo hay algunos que tiene que ver con lo que hacen los paipperos, los que aun no cuentan con un volumen para abastecer masivamente, pero si se puede contactar con pymes de otras regiones.