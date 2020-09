MERCADERÍAS. Cáceres habló del impacto que podría tener el precio del dólar en las mercaderías

El propietario de las cadenas de supermercados Cáceres, Ricardo “Pilo” Cáceres en contacto con la AM990 habló acerca del precio del valor del dólar y el impacto que puede causar en el precio de los productos.



Cáceres comenzó diciendo “hasta el momento no ha cambiado. El valor del dólar hasta ahora está casi igual entre el Blue y los demás”.

Asimismo señaló que “otro de los problemas radica en que el Gobierno Nacional ha restringido la compra de para poder hacer compras al exterior porque cualquier producto que se consuma en Argentina siempre tiene algo de importado, es por ello que seguramente eso se va a ver reflejado en los precios de las mercaderías”.

“También con los precios cuidados si es que non llegamos a ponernos de acuerdo van a faltar en las góndolas. Por el momento no hubo novedades en cuanto a las subas, por ahora estamos conversando algunos precios”, agregó.

“El inconveniente con los formadores de precios y los supermercadistas no se ha solucionado puesto que hay que tener en cuenta que ellos no quieren fábrica a perdida y nosotros no podemos comprar precios altos porque también estamos bajo lo que se denomina Precios Cuidados, entonces estamos discutiendo para poder arreglar para que no haya faltantes”, cerró.